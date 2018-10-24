Трейдер «Викант» открыл производство армокаркасов

Металлотрейдер «Викант» открыл собственное производство арматурных каркасов по чертежам заказчиков. «Объемные сварные каркасы изготавливаются с применением электродуговой сварки на нашей металлобазе, находящейся в Киеве», — говорится в сообщении компании. Для производства используется новая автоматическая линия Gam 1500 (MEC Италия).

В компании отмечают, что благодаря применяемым технологиям достигается высокое качество сварки, идеальная геометрия арматурного каркаса и высокая производительность.

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Ранее опыт производство сварных арматурных каркасов и сеток был у трейдеров «Метинвест-СМЦ» и «Металл-Холдинг». Производством армокаркасов в Киеве сейчас занимается СП «Металлинвест».

Арматурный каркас используется в качестве неотъемлемой части процесса укрепления зданий, различных конструкций и фундаментов. Благодаря объемным каркасам конструкция здания становится устойчивой и прочной. Армокаркасы — это универсальный вид металлоконструкции, который изготавливается по эскизам клиента и поэтому решает индивидуальные задачи, возникающие при строительстве объектов.

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