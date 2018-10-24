5 тезисов Дмитрия Николаенко (Метинвест) о металлорынке Украины

В интервью «Металл Эксперт» Дмитрий Николаенко, директор по продажам холдинга «Метинвест» рассказал о том, как в текущем году работали сбытовые структуры компании. Readmetal.com отобрал ключевые тезисы эксперта об украинском рынке металлопроката.

О продажах Метинвеста на внутреннем рынке

Нам удалось увеличить продажи продукции в Украине на 14% благодаря повышенному спросу на плоский и длинный прокат в ключевых отраслях промышленности, потребляющих сталь, таких как машиностроение и строительство.

По сравнению с прошлым годом наши позиции неизменны по всем продуктовым группам [на рынке сортового и фасонного проката], за исключением арматурного проката. Мы стабильно присутствуем на рынке с продукцией «Азовстали». Поставляем фасонный прокат и катанку от нашего партнера – Днепровского МК. Эти объемы позволили нам компенсировать потерянные мощности Енакиевского МЗ. Продажи уголка производства болгарского завода Promet Steel покрывают потребности наших ключевых клиентов и партнеров в регионах.

О сотрудничестве с АрселорМиттал Кривой Рог

В этом году нам также удалось наладить стабильные поставки арматуры производства «АрселорМиттал Кривой Рог».

На данный момент мы не рассматриваем импорт арматурного проката как возможность для увеличения продаж. Мы удовлетворены сотрудничеством с «АрселорМиталл Кривой Рог» и планируем его расширять. На сегодняшний день потребности нашей сети и партнеров в регионах полностью обеспечены прокатом внутреннего производителя.

О технологическом развитии предприятий

Одним из ключевых проектов первой половины 2018 года стало завершение первого этапа реконструкции стана горячей прокатки рулонов на ММКИ. Введена в эксплуатацию новая нагревательная печь, установлена новая большегрузная моталка. Реализация проекта позволила увеличить вес г/к рулонов с 9,5 до 16,5 тонн. В 2019 году планируем начать выпуск рулона весом 27 тонн.

В 2017 году мы были ограничены разливочными мощностями ММКИ. В конце 2018 года ожидаем запуска МНЛЗ №4 мощностью 2,5 млн. тонн в год литых слябов премиум-сегмента. С вводом агрегата в эксплуатацию комбинат сможет увеличить производительность до 4 млн. тонн в год.

О завершении покупки «Юнистил»

В сентябре этого года мы завершили сделку по приобретению производителя оцинкованного проката «Юнистил» (г. Кривой Рог). Сделка усилила наш портфель высокомаржинальных продуктов и позволит активнее работать над развитием продаж с украинскими и европейскими потребителями. Сортамент «Метинвеста» пополнился оцинкованным прокатом толщиной 0,4-2,0 мм с цинковым покрытием от 60 до 350 г/кв. м. Мощность завода – до 100 тыс. тонн оцинкованного проката в год. Среди дополнительных преимуществ этой продукции – экологичная технология производства и соответствие требованиям европейского рынка. Это расширит наши возможности для поставок продукции европейским партнерам.

О диджитализации процесса продаж металлопроката

В ближайших планах – внедрение ряда IT-проектов, таких как электронный документооборот и личный онлайн-кабинет клиента. Цель проектов – повысить прозрачность совместной работы, максимально оптимизировать операционные процессы по завершению сделок, оказывать своевременную поддержку в режиме реального времени. Например, после внедрения проекта «личный кабинет» любой клиент сможет видеть складские запасы, самостоятельно формировать конфигурацию своего заказа и оформить счет. Также будут доступны опции по отслеживанию статуса исполнения заказа, логистических маршрутов и сроков доставки товара. В электронном кабинете в удобном формате будет сохранена вся информация по предыдущему сотрудничеству клиента с «Метинвестом», включая каждую оформленную заявку и историческую базу цен. Мы планируем, что частью таких сервисов клиенты смогут воспользоваться уже в 2019 году.

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