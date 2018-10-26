Кто поставлял металлопродукцию Укрзализныце в 3 кв. 2018 года

По итогам 3 квартала 2018 года перечень крупнейших поставщиков «Укрзализныци» возглавил Крюковский вагоностроительный завод. Кроме этого машиностроительного предприятия среди лидеров традиционно несколько поставщиков металлопродукции, сообщает ЦТС.

3. Интерпайп — 302,4 млн грн

«Интерпайп Украина» — отечественный производитель ж/д колес, являющийся постоянным участником тендеров «Укрзализныци». Но такой высокой позиции компания достигла впервые. Все благодаря победе в 38 тендерных процедурах на поставку цельнокатаных колес для трех филиалов УЗ — Панютинского и Дарницковго вагоноремонтных заводов, а также для Центра обеспечения производства.

Соперниками «Интерпайпа» на торгах были две посреднические фирмы — «РЕТЕК» и «Транспортные инвестиции», которые также предлагали продукцию «Интерпайпа».

5. «СОТА Украина» — 248,4 млн грн

Компания «СОТА Украина» возникла в мае 2017 года, но за полтора года успела прочно закрепить за собой лидирующие позиции среди поставщиков «Укрзализныци». В третьем квартале 2018 года фирма заработала 248,4 млн грн на поставках металлургической продукции: швеллеров, уголков, проката толстолистового, гнутых профилей и пр. За эти полтора года «СОТА Украина» выработала свою модель поведения на торгах. В большинстве случаев соперником компании выступает фирма «Альфа Металл Компани». Третий квартал этого года не стал исключением.

7. «Крендлз» — 234,9 млн грн

Днепровская фирма «Крендлз» для «Укрзализныци» уже стала постоянным поставщиком стрелочных переводов, производимых Днепропетровским стрелочным заводом (ДСЗ). На этот раз компания заработала всего 234,9 млн грн. Традиционным соперником «Крендлз» на торгах была фирма «Днипрозализнычпостачання», также торгующая продукцией ДСЗ.

8. «Метинвест-СМЦ» — 141,4 млн грн

Компания «Метинвест-СМЦ» в третьем квартале заработала более 141,4 млн грн, победив на 25 торгах. Большую часть суммы фирма заработала на поставках ж/д осей, изготовленных на Днепровском металлургическом комбинате. На многих аукционах единственным соперником «Метинвеста-СМЦ» была украино-канадская компания «ДДАП-РАКС». Все оси закупали вагоностроительные заводы «Укрзализныци».

10. «Викант» — 88,2 млн грн

В третьем квартале фирма «Викант» победила в 15 торгах и обеспечила себе 88,2 млн грн. Компания поставит металлопродукцию четырем филиалам «Укрзализныци»: Центру обеспечения производства, Стрыйскому вагоноремонтному заводу, «Винныцятранспрылад» и Староконстантиновскому заводу железобетонных шпал.

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