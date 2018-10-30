Кто производит новую бронесталь для украинских БТР-4

Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. Морозова (ХКБМ), входящее в состав ГК «Укроборонпром», выполнило госзаказ и сдало Министерству обороны Украины первые семь бронетранспортеров БТР-4. В сообщении концерна отмечается, что они изготовлены из новой отечественной брони. «Спецсталь прошла контроль и приемку на всех этапах производства. По своим характеристикам материал соответствует высшим мировым стандартам», — сообщают в «Укороборонпроме».

В пресс-службе Лозовского кузнечно-механического завода (ЛКМЗ, входит в индустриальную группу УПЭК нардепа Анатолия Гиршфельда) отмечают, что корпусы для БТР-4 изготовлены именно на ЛКМЗ. Сегодня в производстве на предприятии находятся около 40 таких же корпусов.

Для выполнения задач, стоящих перед предприятиями «Укроборонпрома» и ЛКМЗ, в 2018 году налажена производственная кооперация по изготовлению бронекомплектов и их последующей сборки на Заводе им. Малышева, а также на ХКБМ и Киевском бронетанковом заводе (КБТЗ). Специалисты этих предприятий в настоящее время работают на ЛКМЗ, приобретая опыт для подготовки и создания производства корпусов на своих заводах.

«ЛКМЗ совместно с ХКБМ и научно-исследовательским институтом конструкционных материалов «Прометей» организовали технологию изготовления корпусов из спецстали марки «71». Благодаря объединенным усилиям задачи, стоящие перед предприятиями по выпуску бронетехники в 2019 году будут выполнены», — отмечают в пресс-службе ЛКМЗ.

Однако на этом предприятии нет собственных сталеплавильных мощностей. Оно имеет технологические возможности для механической обработки изделий из стали — кузнечно-штамповочное производство. Поэтому остается открытым вопрос: кто же является производителем новой украинской бронестали?

В 2014 году сайт Наші гроші со ссылкой «Вісник державних закупівель» сообщал, что ГП «Завод имени В.А. Малышева »(Харьков) 31 октября заключило соглашение с ООО «Метинвест-Украина» на закупку проката на сумму 181,91 млн грн. Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок».

К середине 2015 года «Метинвест» должен был поставить 4000 тонн проката плоского из стали, без дальнейшего обработки, кроме горячей прокатки (листы специального назначения). Заказ получен без открытых торгов по переговорной процедурой, со ссылкой на отсутствие конкуренции.

Как указано в обосновании, для изготовления продукции заводу необходимы стальные листы специального назначения из стали марок «71» и «92». Разработчиком данных марок стали и предприятием, осуществляющим технологическое их изготовления, является ГП Украинский государственный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей». Согласно письму НИИ, поставку необходимого размерного сортамента может осуществлять только ООО «Метинвест-Украина».

«Прометей» ранее находился в Мариуполе, в котором также расположены два предприятия холдинга «Метинвест», производящие плоский прокат — «Азовсталь» и ММК им.Ильича. «Прометей» входит в состав концерна «Укроборонпром», в 2013 году началась его реорганизация путем присоединения к Харьковскому конструкторскому бюро по машиностроению им.Морозова.

В одной из научных работ по машиностроению удалось найти, что сталь марки «71» производится по ТУУ 27.1- 14313056-001-2009. Способ производства проката из марок стали «71» и «92», выплавленный по таким ТУ, запатентован работниками меткомбината «Азовсталь» в 2012 году.

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи