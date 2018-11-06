Гендиректору корпорации ИСД продлили арест

Генеральному директору корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) продлили арест до 5 января 2019 года, передает Delo.UA со ссылкой на Российское агентство правовой и судебной информации.

«Постановление Басманного суда Москвы от 3 октября, согласно которому мера пресечения в отношении Мкртчяна в виде содержания под стражей продлена на 3 месяца, оставлено без изменений, жалоба защиты — без удовлетворения», — цитируется собеседница РАПСИ.

Экс-владелец футбольного клуба обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Свою вину в преступлении предприниматель отрицает.

По версии следствия, с 2009 по 2013 годы Мкртчан занимал руководящую должность в «Индустриальном союзе Донбасса» и организовал получение у «Внешэкономбанка» кредитных денежных средств через офшорные компании. Бывшего владельца ФК «Кубань» обвиняют в мошенничестве на сумму более 1 миллиарда рублей.

Корпорации ИСД в Украине принадлежат Днепровский металлургический комбинат (Каменское), Алчевский металлургический комбинат и Алчевский коксохимический завод (оба — Алчевск Луганской области, в ноябре прошлого года корпорация заявила о потере контроля над алчевскими активами), а также металлургические предприятия в Польше и Венгрии.

Владельцами корпорации являются Олег Мкртчан, народный депутат Украины Сергей Тарута и группа институциональных инвесторов во главе с российским бизнесменом Александром Катуниным, которых кредитовал «Внешэкономбанк» (Россия).

С 2017 года управление Днепровским МК фактически перешло к группе «Метинвест», хотя в компании Рината Ахметова и Вадима Новинского заявляют о партнерских отношениях с предприятием из Каменского.

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