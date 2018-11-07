Условия сотрудничества с Readmetal.com

Вас услышим // О вас напишем

Журнал Металл — это:

— проверенный бренд (на рынке с 1999 года);

— блог о внутреннем металлорынке Украины;

— крупнейшее независимое профильное facebook-сообщество в Украине.

Здесь нет политики или лоббирования интересов отдельных бизнес-групп. Мы за развитие промышленности, как основы экономики Украины!

Мы ищем партнеров!

Почти каждый день на readmetal.com публикуются новости производителей, трейдеров, переработчиков и потребителей стального проката.

Сейчас — это почти 1000 подписчиков в facebook, 100-200 посетителей сайта в будний день.

Мы хотим и будем развиваться. Это:

— оптимизация работы сайта;

— увеличение количества публикаций;

— рост количества посетителей и подписчиков в facebook.

Поэтому начинаем поиск партнеров

Зачем это вам?

Это имидж и поддержка независимых профильных СМИ. Новых клиентов не обещаем, но все может произойти.

В Украине ежегодно сокращается количество деловых и профильных медиа.

Мы хотим остаться среди действующих игроков рынка. Сможем вас услышать и написать о вас, чего не сделают «большие» СМИ.

Но при этом мы скрупулезно отбираем новости, стараясь исключить наглый PR.

Чтобы получалось сформировать объективную картину дня

Аудитория Металла сформирована за счет органического роста, без рекламной прокачки и привлечения ботов.

Здесь только те, кто искренне интересуется металлургией и родственными темами.

Металл — это один из старейших в Украине промышленных медийных брендов. Одноименный журнал, на базе которого создан блог, издавался с 1999 по 2008 годы.

Сотрудничество с нами сейчас — это возможность прикоснуться к легенде!

После долгих раздумий о возможных форматах сотрудничества с участниками металлорынка было выбрано партнерство.

Ищем компании, благодаря которым, тема развития металлорынка и промышленности постоянно будет на повестке дня в Украине. Для этого предлагаем стать партнерами сайта по таким темам:

— строительство, металлоконструкции и рынок длинномерного проката;

— машиностроение и рынок плоского проката;

— рынок плоского проката с защитными покрытиями (оцинковка/полимерка);

— спецстали;

— сырье для металлургии;

— ценовые новости и обзоры;

— ваш вариант.

Условия партнерства

В течение месяца мы публикуем на сайте www.readmetal.com 7 новостей по тематике, выбранной партнером.

В публикации указывается название Компании-партнера с гиперссылкой на сайт компании.

Все материалы публикуются на странице Журнал Металл в facebook — это около 1000 подписчиков, среди которых владельцы, топ-менеджеры и сотрудники компаний, связанных с металлорынком Украины.

На facebook упоминается (тэгается) страница Компании-партнера.

Базовая стоимость партнерства — эквивалент $300 в месяц по курсу НБУ на день оплаты.

Для оформления платежей есть ФОП 3-й группы.

Условия можно обсуждать (пишите в личные сообщения в facebook).

PS

Договоренность с одним из партнеров уже достигнута. Присоединяйтесь!

Вы окажетесь в эпицентре металлургической тематики!

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