5 тезисов Дмитрия Липпы (Метинвест-СМЦ) о рынке сортового проката

Генеральный директор ООО «Метинвест-СМЦ» Дмитрий Липпа в интервью «Металл-Эксперт» рассказал о развитии внутреннего рынка сортового проката. Мы выбрали ключевые тезисы из материала, который опубликован на сайте компании.

1. Объем рынка и позиции Метинвест-СМЦ

Рынок металлопроката в Украине растет с 2016 года. По нашим оценкам, общий прирост в 2016 году составил около 25%, а в 2017-2018 году – порядка 4-5%. Если говорить о сегменте арматуры и фасонного проката, то мы ожидаем, что в 2018 году он прибавит около 5%, превысив 1,1 млн. тонн.

Такому росту способствует активность в жилищном секторе, а также большое количество стартовавших проектов по строительству и модернизации промышленных объектов. Хотелось бы отметить увеличение потребления в агросекторе, «зеленой» энергетике и торговой недвижимости.

По итогам I полугодия продажи арматурного и сортового проката «Метинвест-СМЦ» выросли на 9%. Во II полугодии, думаю, мы сохраним намеченный рост. Такая динамика продаж в первую очередь связана с увеличением объемов заказов нашими традиционными клиентами и восстановлением работы с потребителями арматурного проката.

2. Об импорте уголка, швеллера и балки

Чувствуется усиление давления на рынок со стороны производителей [уголка и швеллера] из Российской Федерации. Слабый спрос и большое количество игроков вызвали высокую конкуренцию за конечного потребителя на внутреннем рынке РФ как в сегменте арматуры, так и фасонного проката. В дополнение девальвация российского рубля делает экспорт для производителей более привлекательным. Как следствие, мы наблюдаем регулярные поставки фасонного проката на рынок Украины, но они пока не являются критическими и, вероятно, останутся такими же в ближайшее время.

Относительно поставщиков из Восточной Европы – их присутствие на рынке минимизировано высокими ценами внутри ЕС. Поставки из Турции имеют ситуативный характер и связаны с недавним падением стоимости турецкой лиры и снижением экономической активности в самой Турции из-за накаленности в отношениях с США. Мы ожидаем, что как только ситуация наладится, цены вернутся к предыдущим уровням, и предложения из этой страны потеряют интерес для трейдеров.

Основным поставщиком импортной балки остается Польша – по нашим оценкам, 2/3 всех поставок приходит именно из этой страны. Небольшие объемы поставляются и из других стран ЕС. Также мы знаем о периодических поставках из РФ. Но, как правило, вся эта продукция является несопоставимой с продукцией Группы «Метинвест» как по типоразмерным параметрам, так и по требованиям заказчика к геометрии.

Текущий объем поставок импортного продукта мы рассматриваем как поддерживающий здоровую конкуренцию на рынке. Твердо убеждены, что у покупателя должна быть альтернатива, и если прокат из ЕС или РФ есть на рынке, значит клиенту это необходимо.

3. Об импорте арматуры

По нашим оценкам, если заградительные меры и будут введены, то отсутствие этих поставщиков [белорусский и молдавский МЗ — ред.] практически не повлияет на рынок арматурного проката. Продукция БМЗ сейчас присутствует на рынке, но в ограниченном объеме. Виной тому неприемлемые для нас ценовые условия и близость альтернативных направлений поставок проката.

В краткосрочной перспективе на рынок будет сильно влиять ситуация в Турции, так как предложения из этой страны становятся ценовым паритетом для внутреннего производителя. Мы считаем, что именно возможность поставок в Украину турецкой арматуры судовыми партиями привела к снижению цен в конце летнего сезона.

4. О ценах

Мы не ожидаем кардинальных изменений в течение 2019 года, существенное влияние может оказать только динамика цен на внешних рынках.

5. Прогноз по рынку сортового проката на 2019 год

Исходя из динамики рынка и при условии прогнозируемой государственной экономической политики, можно говорить о дальнейшем стабильном росте потребления арматурного и фасонного проката на уровне 4-5% в следующем году.

Сейчас на рынке существует множество строительных проектов, которые уже в работе или еще на стадии проектирования. Из них можно выделить в целом растущий рынок недвижимости в Киеве, Днепре и Харькове, как жилой, так и коммерческой. В частности, стоит отметить планы по строительству второй очереди Lavina Mall, новый торговый центр Lesnaya Mall, новые проекты жилищных комплексов компаний «КАН» и «Интергалбуд», планы по строительству новых станций метро в Киеве и Днепре, несколько новых терминалов в Николаевской и Одесской областях.

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