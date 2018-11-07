Укрзализныця показала готовый к эксплуатации тепловоз General Electric

Завтра первый тепловоз General Electric (GE) ТЕ33АС «Тризуб» выйдет на украинские рельсы. «Это будут ходовые испытания в реальных условиях на украинской железной дороге. «Тризуб» проедет расстояние в 150 км в составе грузового поезда на участке Кремендуг-Ромодан», — написал в facebook и.о. председателя правления ЧАО «Укрзализныця» (УЗ) Евгений Кравцов.

Он уточнил, что новым тепловозом будет управлять локомотивная бригада из депо Мелитополь, которая изучила особенности эксплуатации ТЕ33АС в Казахстане. Напомним, что в этой стране также выпускаются и эксплуатируются подобные локомотивы, хотя для украинского рынка техника произведена на заводе GE в США.

На фотографиях, опубликованных топ-менеджером, видно, что в новой окраске локомотивов УЗ использован оранжевый цвет для лучшей видимости тепловоза.

Кравцов напомнил, что сегодня 15 новых локомотивов производства GE уже в Украине на доукомплектации. Еще 15 будут получены в первом квартале 2019 года.

На этом этапе сотрудничества УЗ и GE локализация американских тепловозов составляет 10%. Доукомплектация производится на базе Крюковского вагоностроительного завода.

После этого ожидается расширение контракта до 225 тепловозов. При этом локализация должна увеличиться до 40%. Также совместно с GE планируется модернизация имеющихся в парке УЗ тепловозов.

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