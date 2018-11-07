Укрзализныця показала готовый к эксплуатации тепловоз General Electric

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Завтра первый тепловоз General Electric (GE) ТЕ33АС «Тризуб» выйдет на украинские рельсы. «Это будут ходовые испытания в реальных условиях на украинской железной дороге. «Тризуб» проедет расстояние в 150 км в составе грузового поезда на участке Кремендуг-Ромодан», — написал в facebook и.о. председателя правления ЧАО «Укрзализныця» (УЗ) Евгений Кравцов.

Как выглядит раскраска нового локомотива GE Тризуб от Укрзализныци


Он уточнил, что новым тепловозом будет управлять локомотивная бригада из депо Мелитополь, которая изучила особенности эксплуатации ТЕ33АС в Казахстане. Напомним, что в этой стране также выпускаются и эксплуатируются подобные локомотивы, хотя для украинского рынка техника произведена на заводе GE в США.

На фотографиях, опубликованных топ-менеджером, видно, что в новой окраске локомотивов УЗ использован оранжевый цвет для лучшей видимости тепловоза.

Кравцов напомнил, что сегодня 15 новых локомотивов производства GE уже в Украине на доукомплектации. Еще 15 будут получены в первом квартале 2019 года.

На этом этапе сотрудничества УЗ и GE локализация американских тепловозов составляет 10%. Доукомплектация производится на базе Крюковского вагоностроительного завода.

После этого ожидается расширение контракта до 225 тепловозов. При этом локализация должна увеличиться до 40%. Также совместно с GE планируется модернизация имеющихся в парке УЗ тепловозов.

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