Украина и Турция согласовали позиции по стали для зоны свободной торговли

До конца 2018 года может быть подписано соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины Петра Порошенко со ссылкой на его интервью турецким СМИ.

«Я надеюсь, что мы получим успешные результаты уже к новому году. И как бы там ни было, мы все уверены в том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Петр Порошенко хотят, чтобы это произошло до нового года. Поэтому, будем делать все, что в наших силах. Правительства и Главы двух государств продемонстрируют свою политическую волю для преодоления сложностей в сфере торговли», — цитируется глава государства.

По его словам позиции двух стран по этому Соглашению сходятся на 96%. В частности преодолены все несогласованности в позициях по металлу и стали.

По словам Петра Порошенко, позиция Турции отличается только в области сельского хозяйства, а Украины — в области текстиля.

Напомним, что в Турции действует ряд ограничений на импорт плоского проката, в том числе из Украины. При этом Турция традиционно является крупным покупателем украинского металлолома для своих электрометаллургических заводов.

В последние месяцы в Украину из Турции начали поступать партии арматуры, что связано с девальвацией турецкой лиры. Как сообщали в ОП «Укрметаллургпром», за 10 месяцев текущего года экспорт турецкой металлопродукции вырос, по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., на 15,5% по тоннажу (до 16,8 млн тонн) и на 35,2% в денежном выражении (до USD 12,4 млрд). Однако основной прирост произошел в поставках в страны латинской Америки.

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