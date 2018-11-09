Какое машиностроение есть в регионах Украины

За 8 месяцев 2018 г. украинские предприятия экспортировали продукции машиностроения на USD 3,6 млрд, это на что на USD 451,8 млн или на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего по итогам прошлого года было экспортировано машиностроительной продукции на USD 5 млрд. Это почти в 2 раза меньше, чем в 2013 году.

«Совместно с бизнесом работаем над тем, чтобы диверсифицировать экспортные рынки, создать условия для внедрения инноваций на предприятиях сектора, привлечь инвестиции для развития действующих и открытие новых промышленных объектов, а также как «вырастить» украинские бренды сектора машиностроения», — говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.

МЭРТ сообщает, что продолжается разработка экспортной стратегии для машиностроения.

При этом в министерстве сообщили, какие машиностроительные подсектора лидируют в различных областях Украины. Среди них:

— тяжелое и энергетическое машиностроение (8 областей);

— транспортное машиностроение (11 областей);

— судостроение (3 областей);

— авиакосмическое машиностроение (2 области и Киев);

— сельскохозяйственное машиностроение (5 областей);

— приборостроение, электротехника и электроника (5 областей и Киев).

Однако следует отметить, что в подсекторе «транспортное машиностроение» в Украине очень сильно развито производство кабельных жгутов для автомобильной промышленности Европы. Фактически это выпуск продукции по давальческой схеме.

По данным МЭРТ в 2017 году было экспортировано такой продукции на USD 1,3 млрд, что превышает 26% от общего объема экспорта продукции машиностроение. Хотя в 2013 году доля кабельной продукции составляла только 10%.

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