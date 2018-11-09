Интерпайп расширит географию поставок бандажей для жд-колес

Промышленная компания «Интерпайп» планирует с 4 квартала 2018 года начать серийные поставки бандажей в страны СНГ. Бандажи будут использоваться для ремонта локомотивных колесных пар, уточняется в сообщении компании.

Последние несколько лет основным рынком сбыта бандажной продукции были украинские предприятия, а главным покупателем на внутреннем рынке была «Укрзализныця». В 2017 году «Интерпайп» поставил на украинский рынок более 2700 тонн бандажей. За 9 мес. 2018 года — около 2300 тонн.

«К сожалению, бандажная линия большую часть времени простаивает. Так, в этом году производство запускалось всего 2 раза. Компания ищет пути наладить более ритмичное производство и увеличить загрузку линии. Поэтому с 4 квартала «Интерпайп» планирует начать отгрузку бандажной продукции на рынок СНГ», — цитируется в сообщении Александр Гарькавый, директор дивизиона железнодорожной продукции «Интерпайп».

Бандаж — составная часть сборного колеса, которое используется в локомотивах. Такое колесо в отличие от цельного состоит из колесного центра и бандажа. Поскольку износ локомотивных колес существенно выше, чем у вагонных, сборная конструкция позволяет заменять только бандаж — часть колеса, которая контактирует с рельсом и изнашивается больше всего– и продолжать эксплуатировать колесную пару.

В 2017 году компания реализовала 767 тыс. тонн готовой продукции, в том числе — 172 тыс. тонн ж/д продукции.

Промышленная компания Интерпайп — партнер новостей о железнодорожном машиностроении на сайте readmetal.com. Интерпайп — единственный в Украине и один из крупнейших в мире производителей железнодорожных колес и колесных пар. Продажи железнодрожной продукции осуществляются под брендом KLW.

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