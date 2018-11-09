В АрселорМиттал Кривой Рог показали как идет реконструкция стана 250

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) показало как продвигается реконструкция мелкосортного стана (МС) 250-4. «В самую масштабную реконструкцию в прокатном департаменте за последние 20 лет предприятие инвестирует 55 млн долларов», — уточняется в сообщении АМКР.

В рамках реконструкции стана МС 250-4 на данный момент завершена заливка фундамента под новую нагревательную печь. В целом фундаменты готовы на 70%. На многих участках полным ходом идет монтаж оборудования.

Что изменяется после реконструкции?

— появится возможность производить металлопродукцию из литых заготовок МНЛЗ сечением 130х130 и 150х150 мм;

— запуск линии шпулерной намотки позволит расширить сортамент;

— новая механизированная линия упаковки прутков даст высокое качество упаковки продукции, что востребовано на мировом рынке.

«После реконструкции стан сможет ежегодно производить более миллиона тонн качественной и востребованной продукции», — резюмируют в АМКР.

АрселорМиттал Кривой Рог (ранее КГГМК «Криворожсталь») — крупнейший в Украине производитель длинномерного проката. Входит в состав корпорации ArcelorMittal.

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