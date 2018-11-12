У каких заводов хочет покупать прокат трейдер УГМК

ЧАО «Украинская горно-металлургическая компания» (УГМК, Киев) намерено продать ранее выкупленные акции компании. Кроме того акционеры компании намерены продлить полномочия действующего генерального директора Валентина Собчука еще на один год. Такие вопросы внесены в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, которое назначено на 12 декабря текущего года.

Напомним, весной текущего года УГМК выкупила 5% акций у ООО «АЭРОНН».

Акционеры также планируют утвердить отчет гендиректора о предварительных результатах работы компании в 2018 году, определить и утвердить основные направления деятельности и бизнес-план на 2019 год, внести изменения в устав.

Кроме того, акционеры намерены дать согласие на заключение договоров на поставку металлопродукции с ООО «Метинвест-СМЦ» на 3 млрд грн., с ЧАО «Днепровский метзавод» (ДМЗ) на 800 млн грн., с ООО «ДМЗ Коминмет» на 500 млн грн., с АО «Евраз ЗСМК» на 500 млн грн. и с ООО «Северсталь дистрибуция» на 500 млн грн.

Собрание также рассмотрит план действий по реструктуризации непрофильных активов и план по сокращению сети торговых площадок компании.

УГМК создана в 1998 году. Конечными бенефициарами компании являются народный депутат Украины Сергей Тарута и гражданин Армении Саргис Исраэлян. Ранее бенефициарами значились Сергей Тарута и гендиректор «ИСД» Олег Мкртчан.

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