Какие вагоны купит «Укрзализныця» на $150 млн

«Укрзализныця» (УЗ) создала дочернее ООО «УЗ карго вагон», которое станет балансодержателем полувагонов, купленных за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

9 ноября 2018 года УЗ и ЕБРР подписали долгосрочное кредитное соглашение с целью привлечения $150 млн для приобретения новых грузовых полувагонов. По словам и.о. председателя правления УЗ Евгения Кравцова, тендер на полувагоны ЕБРР уже объявлен и первые поставки ожидаются до конца года.

«Сегодняшнее подписание соглашения является завершением почти годовой производительной работы команд банка и «Укрзализныци», правительства Украины. Это один из многочисленных проектов, которые мы реализуем совместно с ЕБРР», — цитируется в сообщении УЗ Евгений Кравцов.

По данным ЕБРР, за эти средства может быть куплено до 6500 грузовых полувагонов.

Срок кредитования составляет 10 лет, в том числе предусмотрен льготный период в два года на уплату основной суммы кредита. Погашение кредита будет происходить 16 равными полугодовыми платежами, начиная с 20 октября 2020 года. Поставщики полувагонов избираются по результатам открытого международного тендера, объявленного в мае 2018 года. Тендер проходит по правилам и принципам ЕБРР.

«Мы воспринимаем это соглашение, как такое, которое будет способствовать экономике Украины как с точки зрения инфраструктурного развития, так и улучшения управленческой эффективности, корпоративного управления и обеспечения прозрачных и эффективных процедур закупок», — рассказал управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

На сайте электронных закупок ЕБРР есть открытый тендер на закупку подвижного состава для «Укрзализныци» на сумму USD 260 млн. Срок подачи заявок заканчивается в январе 2019 года.

«Первые поставки полувагонов должны состояться уже в этом году», — уточнил Евгений Кравцов. По его словам, у поставщиков будет 6 месяцев с момента заключения договоров на поставку вагонов.

«Укрзализныця» имеет длительный положительный опыт сотрудничества с ЕБРР, в том числе по закупке подвижного состава. В рамках совместного с ЕБРР коммерческого проекта «Обновление подвижного состава на железных дорогах Украины» (кредитное соглашение от 20.01.2009 на сумму USD 125 млн) было закуплено 640 грузовых полувагонов на общую сумму USD 34,21 млн. Также ЕБРР помогает реализовать крупные инфраструктурные проекты, в частности строительство Бескидского тоннеля, электрификацию направления Долинская-Николаев-Колосовка.

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