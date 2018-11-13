В Украине появился «клон» «Северстали»

Украинское ООО «Северсталь» незаконно использует торговую марку российского производителя металлопроката. Поэтому в украинском офисе «Северсталь Дистрибуция» предупреждают об этом потенциальных клиентов.

«Данная компания не имеет никакого отношения к ПАО «Северсталь» и ООО «Северсталь дистрибуция» (Украина, г.Днепр)», — говорится в сообщении «Северсталь дистрибуция».

По данным украинского трейдера, который входит в структуру одного из крупнейших в России металлургических холдингов, это ООО зарегистрировано в Киеве.

Ранее о мошенниках, которые выдают себя за представителей крупных украинских металлоторговых компаний, сообщали УГМК и Викант.

Основным направлением деятельности ООО «Северсталь дистрибуция» является реализация плоского и сортового металлопроката и труб на террит директором компании назначен Игорь Лушанкин.

Компания входит в дистрибуционную сеть дивизиона «Северсталь Российская Сталь» ПАО «Северсталь». Имеет склады в Днепре и Киеве.

По итогам 2017 года компания реализовала 87,7 тыс. тонн металлопроката.

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