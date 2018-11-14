В ДТЭК объяснили почему занялись машиностроением

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью «Экономической правде» пояснил почему Corum Group — машиностроительный собхолдинг группы СКМ — стал частью энергетической компании ДТЭК, которая также входит в состав СКМ.

«Наш угольный бизнес сильно зависит от работы Corum, а Corum потеряла часть своих крупнейших заводов на неконтролируемых территориях. Естественно, это не могло не отразиться на нас, появились определенные перебои с продукцией, которую мы у нее покупаем. Поэтому было принято решение купить ее, чтобы повысить эффективность нашей работы и состоятельность Corum», — рассказал Максим Тимченко.

Напомним, что в конце 2017 года все производственные активы Corum Group были выкуплены энергетическим холдингом ДТЭК. Весной 2018 год в ДТЭК сообщили, что бренд Corum будет сохранен, предприятия продолжат выполнять контракты для внешних заказчиков.

Corum Group — один из крупнейших в Украине машиностроительных холдингов.

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