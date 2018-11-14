Металлотрейдер Викант провел ребрендинг

Металлоторговая компания «Викант» провела ребрендинг, обновив фирменный стиль.



Новый логотип Викант

«Изменение визуального образа VIKANT было вызвано, в первую очередь, новой стратегией позиционирования, подходом к управлению и изменения формата бизнеса», — говорится в сообщении компании.



Старый логотип Викант

«Концепция новой айдентики компании произошло от парадигмы «Делаем» в парадигму «Сделано», что подчеркивает атрибут логотипа STEEL DONE. Задача айдентики — «говорить» о бренде, передавать его характер и суть», — акцентируют в компании

Викант — одна из крупнейших в Украине металлоторговых компаний. В ее составе работает 24 филиала.

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