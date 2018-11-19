У кого Укртранснафта купит трубы почти на 600 млн гривень

Государственный оператор магистральных нефтепроводов АО «Укртранснафта» 11 октября по результатам тендеров заключило семь соглашений о поставках сварных прямошовных труб на общую сумму 566,89 млн грн. Об этом со ссылкой на систему ПроЗорро сообщают «Наши Гроши».

ООО «Интерпайп Украина» (Днепр) получило заказов на 362,15 млн грн.

Компания поставит трубы производства ОАО «Интерпайп НМТЗ» (Новомосковск, также входит в группу «Интерпайп») по ГОСТ 20295-85 диаметром 530х10 класса прочности К52 из стали 17Г1С с антикоррозийным покрытием из трехслойного экструдированного полиэтилена толщиной не менее 2,2 мм по ТУ У 27.2-05393139-018:2008 по 7986-7991 грн./м.

ООО «Торговый дом ТРУБОИЗОЛКОМПЛЕКТ» (Днепр) получит 188,95 млн грн.

Ему заказали трубы класса прочности К52 из стали 17Г1С с антикоррозийным покрытием из трехслойного экструдированного полиэтилена толщиной не менее 2,5 мм по ТУ У 27.2-31017014-001: 2005: диаметром 530х9 — по 7986 грн./м и диаметром 720х11 — по 12557 грн./м.

Производителем будет «Umran Celik Boru Sanayii A.S.» (Турция) и / или днепровское ООО Научно-производственное предприятие с иностранными инвестициями «Укртрубоизол».

ООО «Завод стальных профилей» (Киев) получил заказов еще на 15,79 млн грн.

Оно поставит трубы класса прочности К52 с антикоррозийным покрытием из трехслойного экструдированного полиэтилена толщиной не менее 2,2 мм по ТУ У 24.2-38943513-001: 2018: диаметром 530х9 — по 7954 грн./м и диаметром 530х11 — по 7994-8730 грн./м.

«Завод стальных профилей» указал производителем труб себя, а производителем изоляции — ранее днепровское, а недавно киевское ООО «Группа компаний «Приоритет».

Промышленная компания Интерпайп — партнер новостей о трубном рынке Украины на сайте readmetal.com. Интерпайп — крупнейший в Украине производитель бесшовных и сварных труб

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