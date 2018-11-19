Почему увеличились закупки украинского оборудования для элеваторов

Украинские фермеры стали активнее покупать отечественное элеваторное и лабораторное оборудование после введения программы частичной компенсации его стоимости. Об этом сообщает Elevatorist.com со ссылкой на представителей украинских производителей оборудования.

По словам представителей компании «Югэлеватор», завод даже вскоре собирается запускать отдельную линейку продукции для фермерских элеваторов. Ведь после того, как предприятие попало в программу частичной компенсации стоимости при покупке оборудования, количество заказов от фермеров существенно выросло.

«Люди понимают, что они могут вернуть немалые деньги. Если на обычном элеваторе компенсируют 25%, то на фермерских — уже 40 %. Это большой плюс. За год фермеры заказывают у нас около 50-70 единиц оборудования»,— рассказали представители компании.

В компании «ОЛИС» отмечают, что в последний год мелкие аграрии стали покупать очистное оборудование гораздо охотнее.

«Активизировались небольшие хозяйства. Там начинают обращать внимание на то, что зерно после уборки необходимо дорабатывать, это дает возможность получить за него лучшую цену», — цитируется коммерческий директор предприятия Владимир Чеглатонев.

Ранее сообщалось, что в Украине строится около 90 элеваторов.

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