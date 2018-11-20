Какую металлургическую продукцию закупает «Укрзализныця»

Авторы нового портала о промышленности — «ГМК-Центр» — проанализировал закупки «Укрзализныци» за третий квартал 2018 года и составили перечень наиболее востребованной железнодорожниками металлургической продукции.

1. Рельсовые скрепления – 247,6 млн грн

Самыми популярными оказались рельсовые скрепления. Центр обеспечения производства УЗ закупил у компании «ВМ Трейдинг» более 1,4 млн единиц этой продукции, благодаря чему поставщик заработал 247,6 млн грн. Приобретенные скрепления произведены корпорацией «КРТ», которая специализируется на изготовлении продукции для ж/д отрасли и принадлежит братьям Ярославу и Богдану Дубневичам.

2. Стрелочные переводы – 215,4 млн грн

Вторым по объему потраченных денег товаром стали стрелочные переводы. В последнее время постоянным поставщиком этой продукции для «Укрзализныци» стала днепровская компания «Крендлз». Она одержала победу в восьмилотовом тендере на поставку 235 стрелочных переводов различной модификации. Сумма сделки – 215,4 млн грн. Продукцию изготавливают на Днепропетровском стрелочном заводе (ДнСЗ), который в СМИ связывают с предпринимателем Игорем Коломойским.

3. Колеса цельнокатаные – 125,7 млн грн

Тройку лидеров замыкают ж/д колеса. Данную продукцию традиционно поставляет компания «Интерпайп», принадлежащая украинскому бизнесмену Виктору Пинчуку. В августе компания подписала с «Укрзализныцей» два контракта. Первый предусматривает поставку 4451 колеса за 84,9 млн грн, второй – поставку 2140 колес за 40,8 млн грн.

4. Прокат толстолистовой – 101,9 млн грн

В третьем квартале Панютинский вагоноремонтный завод «Укрзализныци» провел три тендера по закупке тонколистового проката. Предприятие приобрело 4328 тонны этого вида продукции за 101,9 млн грн. По итогам торгов поставщиками стали две компании – «СОТА Украина» и «Альфа Металл Компани». Первая поставит УЗ 2878 тонн проката, на долю второй выпало 1450 тонн. Обе компании будут снабжать УЗ продукцией ММК им. Ильича, входящего в группу «Метинвест».

5. Оси необработанные – 55,9 млн грн

Помимо тонколистового проката, Панютинский ВРЗ закупал необработанные ж/д оси. В июле предприятие по итогам аукциона заключило договор с «Метинвест-СМЦ», официальным дилером «Метинвеста», на поставку 2520 осей на сумму 55,9 млн грн. Продукция изготавливается на Днепровском металлургическом комбинате, который также входит в группу «Метинвест». На торгах «Метинвест-СМЦ» соревновался с украино-канадским производителем ж/д осей «ДДАП-РАКС», который проиграл победителю в цене.

6. Бандажи – 53,7 млн грн

Около 53,7 млн грн потратили филиалы «Укрзализныци» на закупку бандажей разного типа. Львиную долю этой суммы (43,9 млн грн) потратил Центр обеспечения производства УЗ на приобретение 2250 бандажей у «Интерпайпа». Остальное пришлось на часть ремонтных предприятий: Львовский локомотиворемонтный завод (УЗ) за 4,6 млн грн закупил 200 бандажей у харьковской компании «ТПК Промдизель», которая поставит продукцию польского завода Huta Bankowa; еще 5,2 млн грн потратил Запорожский электровозоремонтный завод (УЗ) на 225 бандажей производства «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (Россия), их поставит днепровская фирма «МС Трейд».

7. Профиль зетовый – 44,7 млн грн

В августе Панютинский ВРЗ (УЗ) подписал три договора на поставку 1560 тонн зетового профиля на 44,7 млн грн. В двух тендерах победила компания «СОТА Украина», которая поставит заводу 1200 тонн данного вида продукции, изготовленной на комбинате «Азовсталь» (входит в группу «Метинвест»). Остальные 360 тонн поставит днепровская фирма «МС Трейд». Как и в случае с бандажами, фирма будет снабжать филиал УЗ продукцией «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (Россия).

8. Клеммы промежуточные – 26,4 млн грн

Днепропетровский стрелочный завод поставит 678 тонн промежуточных клемм за 26,4 млн грн. Из них 418 тонн – это прямые поставки, а 260 тонн – через посредническую фирму «Крендлз».

9. Профиль гнутый – 24,2 млн грн

В июле Панютинский ВРЗ провел три аукциона по закупке 926 тонн гнутого профиля. Победителем во всех торгах стала компания «СОТА Украина», которая поставит эту продукцию за 24,2 млн грн. Вагоноремонтный завод УЗ фирма будет снабжать профилем производства меткомбината «Запорожсталь», который входит в группу «Метинвест».

10. Швеллеры – 24 млн грн

В третьем квартале Панютинский ВРЗ активно закупал еще один вид металлопродукции – швеллеры. Летом предприятие подписало два договора на общую сумму 24 млн грн. Одним из поставщиков выбрана компания «СОТА Украина», которая снабдит филиал УЗ 675 тоннами данной продукции, изготовленной на ММК им. Ильича и «ЕВРАЗ ДМЗ» (входит в группу DCH Александра Ярославского, в мае 2018 года переименован в Днепровский металлургический завод). Другим поставщиком стала криворожская фирма «Викант». За 6,9 млн грн она поставит филиалу УЗ 283 тонны швеллеров производства ММК им. Ильича, «ЕВРАЗ ДМЗ» и российского комбината «Северсталь».

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