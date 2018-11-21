В Украине обновляют стандарты для изделий оцинковки и полимерки

В Украине появился новый стандарт на изделия из тонколистовой стали с защитно-декоративным покрытием: металлочерепицу, профнастил, внутренние стеновые кассеты и фальцевую кровлю.

«21 сентября Национальным органом стандартизации принят новый ДСТУ 8802:2018 «Вироби з тонколистової сталі із захисно-декоративним покриттям для будівництва. Загальні технічні умови», который вступит в силу с 1 января 2019 года», — говорится в сообщении УЦСС.

Новый стандарт принят на замену ДСТУ БВ 2.6.9:2008, то есть старый стандарт с ГОСТовскими профнастилами автоматически отменяется с 1 января.

К изделиям из тонковой стали относятся металлочерепица, профнастил, внутренние стеновые кассеты и фальцевая кровля.

Среди основных требований нового стандарта:

— минимальная толщина изделий 0,45 мм (с учетом всех защитных слоев);

— допуск по толщине — не более 0,03 мм.

Характеристики защитного покрытия:

— для наружного применения 25 мкм полиестровое покрытие, 35 мкм — матполиестровое покрытие плюс цинк 225 г/м2 или 140 г/м2 (при наличии гарантии 10 лет от поставщика рулонов);

— для внутреннего применения, при наличии органического покрытия, 15 мкм полиестровое покрытие плюс цинк 100 г/м2.

Максимально допустимое значение по тесту на Т-изгиб — 2,0

Минимальная твердость полимерного покрытия — Н

Металлочерепица, фальцевые панели и профнастилы высотой до 30 мм могут профилировать из стали DX51D и S220-350, профнастилы выше 30мм и ВСК — только из S250-350. Кроме того, профнастилы 30 мм и выше, а также ВСК, для применения в проектах должны иметь таблицы геометрических характеристик (таблицы нагрузок).

На изделия с полимерным покрытием должна наноситься маркировка следующего содержания:

— название компании-производителя;

— название изделия;

— толщина изделия;

— марка стали;

— грамматура цинка;

— тип и толщина полимерного покрытия.

Примеры маркировок:

ProfSteel Т-75A 0,75 S320 Z100 PE15

SuperSteel Monterrey 0,45 DX51D Z225 PE25

«ДСТУ 8802:2018 — единственный стандарт, который регулирует требования по грамматуре цинкового покрытия и не противоречит требованиям гармонизованных европейских стандартов, поэтому может рассматриваться как уточняющий требования ДСТУ EN 508-1, 14782″, — уточняют в УЦСС.

Новый стандарт также урегулировал вопросы соответствия всей продукции пожарным требованиям по европейской классификации — ДСТУ EN 13501-1:2016 (Часть 1. Классификация по результатам испытаний по реакции на огонь) и ДСТУ EN 13501-5:2016 (Часть 5. Классификация по результатам испытаний устойчивости кровель к внешнему огневому воздействию) и по Украинской классификации по ДБН В.1.1-7:2016.

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