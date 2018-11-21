Производство чугуна, стали и проката в Украине за 10 мес. 2018 года

По данным ОП «Укрметаллургпром», уточненным в ходе балансового совещания, в октябре 2018 года произведено:

– чугуна – 1,79 млн тонн (107% относительно сентября 2018 г.);

– стали – 1,79 млн тонн (100%);

– проката – 1,53 млн тонн (98%).

За 10 месяцев 2018 года произведено:

– железорудного концентрата – 50,1 млн тонн (99,97% относительно аналогичного периода 2017г);

– агломерата – 26,3 млн тонн (104%);

– окатышей – 17,74 млн тонн (107%);

– кокса валового (6% вл.) – 8,99 млн тонн (105%);

– чугуна – 17,09 млн тонн (104% с учетом работы в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ и 107% без их учета);

– стали – 17,56 млн тонн (100% и 102% соответственно);

– проката – 15,36 млн тонн (101% и 104% соответственно);

– трубной продукции – 942 тыс. тонн (108%).

По состоянию на 14 ноября 2018 года, из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 19 из 21 доменных печей, 8 из 9 мартеновских печей, 12 из 16 конвертеров, 6 из 15 электропечей и 13 из 14 машин непрерывного литья заготовки.

В декабре 2018 года прогнозируется производство основных видов продукции в следующих объемах: чугуна – порядка 1,8 млн тонн, стали – 1,8 млн тонн, проката – 1,6 млн тонн.

Обеспечение предприятий основными сырьевыми и энергетическими ресурсами в октябре и за 10 месяцев 2018 года

В октябре 2018 г. на металлургические предприятия поставлено порядка 2,21 млн тонн железорудного сырья (по уточненным данным, на уровне сентября 2018 г.). По импорту в октябре ЖРС не завозилось.

За 10 месяцев 2018 г. на отечественные предприятия поступило порядка 24,64 млн тонн железорудного сырья (113% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ или 117% без их учета), из которых:

– украинского происхождения – 24,61 млн тонн (114% и 117% соответственно);

– импортируемого – 25 тыс. тонн (31% относительно аналогичного периода 2017 г.).

Экспорт ЖРС в октябре 2018 г. составил порядка 3,05 млн тонн (99% относительно сентября 2018г.), а за 10 месяцев 2018 г. – 30,9 млн тонн (97% относительно аналогичного периода 2017 г.).

Обеспечение коксующимися углями (по уточненным данным УНПА «Укркокс»)

В октябре 2018 года на коксохимические предприятия поставлено 1,31 млн тонн коксующихся углей (102% относительно сентября 2018 года), из которых:

– украинского происхождения – 0,25 млн тонн (115% относительно сентября 2018 г.);

– импортируемых – 1,06 млн тонн (99% относительно сентября 2018 г.).

Всего за 10 месяцев 2018 года на коксохимические предприятия поступило 12,09 млн тонн углей для коксования (102% относительно аналогичного периода 2017 года с учетом деятельности в январе-феврале 2017г. предприятий на НКТ, или 107% без их учета), из которых:

– украинского происхождения – 2,19 млн тонн (74% и 81% соответственно);

– импортируемых – 9,90 млн тонн (111% и 115% соответственно).

Доля импортных углей в общем объеме поставок за 10 месяцев 2018 года составила 81,9% против 75,2% за аналогичный период 2017 г. с учетом предприятий на НКТ и 76,2% без их учета.

Обеспечение коксом

В октябре 2018 года на украинские металлургические предприятия поставлено 818 тыс. тонн кокса (107% относительно сентября 2018 г.), из которых:

– украинского происхождения – 818 тыс. тонн (109% относительно сентября 2018 г.);

– по импорту в октябре кокс не завозился (в сентябре было завезено 18 тыс. тонн).

Общий объем кокса, полученного металлургами за 10 месяцев 2018 года, составил 7,94 млн тонн (102% относительно аналогичного периода 2017 года с учетом деятельности в январе-феврале 2017г. предприятий на НКТ, или 105% без их чета), из которого:

– украинского происхождения – 7,65 млн тонн (108% и 112% соответственно);

– импортируемого – 0,29 млн тонн (41%).

При этом доля импортного кокса в общем объеме поставок составила 4%.

Обеспечение привозным металлоломом

В октябре 2018 года ломозаготовительными организациями заготовлено 284 тыс. тонн металлолома (100% относительно сентября 2018 г.), из которых на отечественные металлургические предприятия в качестве привозного поставлено 276 тыс. тонн (100% относительно сентября 2018 г.), экспортировано 8 тыс. тонн (100% относительно сентября 2018 г.).

За 10 месяцев 2018 года из заготовленных 3,03 млн тонн лома (99% относительно аналогичного периода 2017г.) украинским потребителям в качестве привозного поставлено 2,71 млн тонн (101% относительно аналогичного периода 2017г.), экспортировано 0,32 млн тонн (82% относительно аналогичного периода 2017г.).

Природный газ и электроэнергия

В октябре 2018 г. украинскими металлургическими предприятиями потреблено порядка 140 млн.куб.м природного газа (93% относительно сентября 2018 г.).

Всего за 10 месяцев 2018 г. отечественная металлургия потребила порядка 1520 млн.куб.м природного газа (99% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. мощностей на НКТ, или 109% без их учета).

Потребление электроэнергии металлургическими предприятиями за 10 месяцев 2018 г. составило 9,8 млрд.кВт*ч (104% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ, или 108% без их учета).

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