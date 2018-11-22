Сколько «Укрзализныця» потратит на ремонт колесных пар

Филиал «Пассажирская компания» ЧАО «Укрзализныця» в октябре-ноябре 2018 года заказал ООО «Торгово-производственная компания «Квик-2006» ремонт колесных пар пассажирских вагонов на общую сумму 60,1 млн грн. Об этом пишет проект «Железная дорога без коррупции».

«ТПК «Квик-2006» стало победителем 16 тендеров, ее единственным конкурентом было ООО «Ось Ж». Эта фирма в ходе торгов подавала предложения на несколько тысяч дороже победителя и не снижали цены.

По итогам тендера выходит, что ремонт одной колесной пары стоит 528 тыс. грн, что составляет почти половину стоимости нового грузового вагона. За эти деньги победитель тендера должен провести замену двух колес, четырех буксовых подшипников и провести ремонт редуктора с заменой конических подшипников.

Стоимость нового колеса цельнокатаного диаметром 957 мм, которые закупала «Укрзализныця» в ООО «Интерпайп» составляет чуть более 19 тыс. грн. Цена буксового подшипника, которые производит в Украине только корпорация «УПЭК» по последним тендерам составляла 3,3 тыс. грн. за единицу. Таким образом цена новых колес и буксовых подшипников потянет только на 51,5 тысячи грн. Следовательно более 475 тыс грн. подрядчик получит за замену этих деталей и ремонт редуктора колесной пары, делают вывод журналисты проекта.

В тендерных предложениях «Квик-2006» отметил, что планирует использовать в качестве субподрядчика ООО «Жмеринское предприятие «Экспресс». Но согласно другому тендеру на ремонт колесных пар дизель-поездов эта фирма якобы передала свои производственные мощности в аренду ООО «МОК», которое получило контракт на 8,4 млн грн.

Отметим, что в начале ноября «Укрзализныця» сообщила, что вагоноколесные мастерские «Одесса-Застава» и регионального филиала «Одесская железная дорога» получили 2559 новых цельнокатаных колес отечественного производства.

«Кроме того, мастерские перевыполнили план по запрессовке колесных пар. Так, за 10 месяцев текущего года специалистами мастерских было сформировано 2045 колесных пар для грузовых и пассажирских вагонов, что превышает прошлогодние показатели на 103,3%», — отмечается в сообщении.

Для вагонных депо регионального филиала запрессованы 702 ед., для филиала «Пассажирская компания» — 609 ед. и для частных предприятий — 734 ед.

Также специалистами участка восстановлено 370 единиц поврежденной и изношенной резьбы М110 осей РУ1.

Промышленная компания Интерпайп — партнер новостей о железнодорожном машиностроении на сайте readmetal.com. Интерпайп — единственный в Украине и один из крупнейших в мире производителей железнодорожных колес и колесных пар. Продажи железнодорожной продукции осуществляются под брендом KLW.

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