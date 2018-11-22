Кто в Украине покупает прокат «Запорожстали»

На внутреннем металлорынке Украины основными потребителями продукции металлургического комбината “Запорожсталь” (Запорожье) является трубная отрасль. “В объемах продаж трубники составляют более 50%. Вагоностроители – около 10%”, — рассказал во время встречи с журналистами Ростислав Шурма, генеральный директор “Запорожстали”, отвечая на вопрос Readmetal.com.

Он уточнил, что из проката комбината производятся сварные трубы малого и среднего диаметра, в том числе квадратного сечения, которые используются в ЖКХ и строительстве.

По словам Ростислава Шурмы, меткомбинат поставляет на внутренний рынок Украины около 20% производимого металлопроката.

Он также добавил, что “Запорожсталь” поставляет холоднокатаный лист на предприятия “Юнистил” (Кривой Рог) и “Модуль” (Каменец-Подольский), которые наносят на этот лист защитные покрытия (оцинковка и полимерка).

“Рынок Украины оцинковки и полимерки существенно больше, чем домашнее производство. Поэтому Юнистил и Модуль, которые берут наш подкат, продают без проблем такую продукцию”, — говорит Шурма.

У “Запорожстали” есть планы по инвестициям в собственное производство стальных рулонов с защитными покрытиями. “У нас есть стратегия, которая предусматривает, что вторым этапом развития комбината будут инвестиции в оцинковку и полимерку. Но нам сначала нужно построить конвертерный цех. Потому что без оцинковки и полимерки мы в принципе проживем, а без конвертера в горизонте 5-10 лет нам будет очень тяжело”, — рассказал гендиректор.

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