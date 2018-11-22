На дорогах Украины начали устанавливать демпферные ограждения из стали

В Одесской области установили первую демпферную систему из стали для барьерного ограждения на автомобильных дорогах. Об этом в facebook написал начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода. «Такая система делает главное — в случае столкновения с ней автомобиля, она сминается словно «гармошка», тем самым гася силу удара, и не прошивает машину насквозь вместе с водителем и пассажирами», — сообщил чиновник.

Пока установлено только одна такая система, но по словам Вариводы в следующем году продолжится сотрудничество с ее поставщиком.

«Соответствующий стандарт только что введен в действие, поэтому только одно ограждение, в следующем году их будет гораздо больше», — ответил Варивода на вопрос readmetal.com. По его словам в Одесской области ожидается закупка 20 систем.

Производителем данного продукта является киевское «PASS+CO UA», которое, согласно информации на сайте компании, является частью PASS+CO.DE (Германия). Профиль деятельности немецкой компании: обработка стали и производство продуктов, связанных с безопасностью дорожного движения.

На сайте производителя указано, что поглощение энергии происходит за счет постепенной деформации поглощающих элементов системы.

Характеристики системы:

— покрыта горячим цинком согласно EN ISO 1461;

— используется при одностороннем и двустороннем движении;

— имеются разные типы: для 80 км/ч, 100 км/ч и 110 км/ч.

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