Депутаты разрешили компенсацию затрат аграриев на покупку вагонов-зерновозов

Вчера Верховная Рада Украины внесла правки в Бюджетный кодекс, которыми разрешила сельхозтоваропроизводителям использовать до 20% направляемой им господдержки на закупку специальных вагонов для перевозки зерна, оборудования для производства биоэтанола и электроэнергии из биомассы. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина».

Соответствующую редакцию правки №161 зачитал под стенограмму народный депутат Олег Кулинич, а затем спикер парламента Андрей Парубий подчеркнул, что законопроект голосуется с этой правкой именно в такой редакции.

В настоящее время Бюджетный кодекс предусматривает, что в 2018 году 15%, а в 2019 году – 20% господдержки сельхозпроизводителей используется сельхозтоваропроизводителями для закупки у отечественных производителей сельхозтехники и оборудования. В новой проголосованной редакции этой нормы «20%» заменено на «до 20%».

Летом народный депутат Анатолий Гиршфельд заявлял, что внесение вагонов-зерновозов в перечень сельскохозяйственной техники, при закупке которой агропроизводители могут получить 25%-ную компенсацию ее стоимости, с учетом высокой стоимости вагонов может быть выгодно только крупным агрокомпаниям, но не позволит многим мелким хозяйствам рассчитывать на получение компенсации.

«Рынок зерновозов (исходя из действующих максимальных производственных мощностей вагоностроителей) составляет около 2 тыс. вагонов в год, цена – около 1,5 млн грн. Поэтому уже в 2019 году при объеме реализации вагонов до 3 млрд грн «аграрии»-гиганты будут претендовать на 750 млн грн компенсации, то есть на половину от запланированной правительством суммы в размере около 1,5 млрд грн», — цитировался тогда Гиршфельд в пресс-релизе ИГ «УПЭК».

В то же время, по его мнению, это не позволит многим фермерам, нуждающимся в почвообробатывающей и посевной технике (а таких большинство из 1,108 тыс. хозяйств, участвующих программе в текущем году), рассчитывать на получение компенсации в будущем.

По данным ЦТС сейчас в Украине насчитывается 21,3 тыс. зерновозов, из которых 10,3 тыс. собственности УЗ, 9 тыс. — частных и 2 тыс. вагонов иностранных железнодорожных администраций. Наибольшее количество частных вагонов-зерновозов принадлежит компании «РТК-Украина» (более 2 тыс. единиц). Владеют также вагонами компании МТК, «Укртранслизинг», «Промвагонтранс», ТД «Западный», АП Марин, «Гленкор», «Каргис» и другие.

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