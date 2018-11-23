Почему у «Запорожстали» два торговых представителя

Генеральный директор меткомбината “Запорожсталь” Ростислав Шурма пояснил почему у предприятия два официальных торговых представителя.

У металлургического комбината “Запорожсталь” есть два официальных торговых представителя — ООО “МД Истейт” и ООО “Метинвест-СМЦ”. Readmetal.com во время встречи с генеральным директором “Запорожстали” узнал о причинах работы по такой схеме.

“Метинвест-СМЦ – это скорее оптовая компания, которая работает со всеми ключевыми клиентами. В силу фокуса на больших объемах они не могут сфокусироваться на клиентах, которым нужна 1-5 тонн металлопроката”, — пояснил Ростислав Шурма.

По его словам, у “МД Истейт” – фокус на мелких клиентах. “Они работают с заказами до 20 тонн или 1 машины. Это совсем другая бизнес-модель”, — говорит топ-менеджер.

Сейчас сеть металлобаз “МД Истейт” состоит из 9 площадок. Через эти склады ежемесячно продается 9-12 тыс. тонн металлопроката “Запоржстали”. “Это при общих объемах производства “Запорожстали” в 350 тыс. тонн и при объемах продаж через “Метинвест-СМЦ” около 100 тыс. тонн в месяц”, — пояснил Ростислав Шурма. При этом он отметил, что количество клиентов, которое обслуживает МД Истейт превышает количество клиентов, которое обслуживает “Метинвест-СМЦ”.

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