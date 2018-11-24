Сколько труб нужно заменить в теплосетях Киева

В Киеве нужно заменить 80% теплосетей. Об этом в интервью газете «Сегодня» заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

«В Киеве около трех тысяч километров тепловых сетей, и почти 80% из них требуют замены. Есть тепловые сети, которым уже по 50–60 лет», — рассказал Пантелеев.

Он напомнил, что большая часть городских сетей много лет находилась в аренде у частной компании. «Вы знаете, что в 2018 году городская власть приняла решение вернуть весь теплоэнергетический комплекс, который 17 лет находился в управлении частной компании, в управление и под непосредственный контроль города. Это две большие ТЭЦ, 2,7 тыс. км тепловых сетей, единственный в Украине рабочий мусоросжигательный завод «Энергия»», — рассказал чиновник.

Он напомнил, что все лето часть Киева оставалась без горячего водоснабжения из-за спора с компанией НАК «Нафтогаз Украины» («Нафтогаз» не поставлял газ на киевскую ТЭЦ-6 и котельные, требуя погасить накопившуюся задолженность, но стороны пошли на компромисс и подписали мировое соглашение, – ред.). «По факту, подачу теплоносителя в сеть мы начали с 12 октября. За время отсутствия горячей воды уровень аварийности сетей вырос в разы из-за коррозии. Это и стало причиной достаточно сложного старта отопительного сезона», — посетовал Петр Пантелеев.

Из-за такой ситуации, город заменяет сети цельными участками по 30-50 метров между теплокамерами. В общей сложности за полгода «Киевтеплоэнерго» уже заменило около 30 км наиболее аварийных сетей.

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