ММК им.Ильича освоил новые виды проката для сельхозтехники

ММК им.Ильича (ММКИ, Мариуполь) освоил выпуск новых видов стального проката для производителей сельскохозяйственной техники. Об этом говорится в сообщении группы «Метинвест» в facebook.

ММКИ освоил производство рулонного и толстолистового проката из новой марки стали. Сталь марки 38MNB5 известна повышенной износостойкостью, прочностью и сопротивлению нагрузкам», — говорится в сообщении.

Как удалось выяснить readmetal.com, ранее портфель стальной продукции «Метинвеста» для с/х производителей преимущественно состоял из проката, произведенного из стали борсодержащих марок 30MnB5 и 34MnB5.

В «Метинвесте», также отмечают, что в этому году поставили одному из ведущих производителей сельхозтехники Elvorti — Chervona zirka более 2000 тонн металлопроката. «Металлурги также начали прокатку листов в минусовых допусках. Это снизило вес сельхозтехники и ее стоимость», — говорится в сообщении.

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