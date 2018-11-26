Будет ли Запорожсталь закупать грузовые вагоны

Генеральный директор меткомбината “Запорожсталь” Ростислав Шурма рассказал о планах по развитию вагонного парка предприятия.

“У Запорожстали есть около 500 вагонов, но мы передали управление профильной компании – Лемтранс”, — сообщил гендиректор, отвечая на вопрос Readmetal.com. По его словам меткомбинат не намерен закупать новые вагоны.

Причина такого решения — на рынке сформировано достаточное предложение частных грузовых вагонов. “Проблемы в вагонах нет. Здесь уже заработал рыночный механизм. Поэтому мы закупать новые грузовые вагоны не будем”, — подчеркнул Ростислав Шурма.

По словам топ-менеджера доходность от сдачи в аренду грузового полувагона составляет около 30% и это достаточно выгодная инвестиция для специализированных транспортных компаний. Единственная сложность — сроки производства и ввода в эксплуатацию грузового вагона, которые могут занять около одного года.

Но на рынке ж/д перевозок есть более фундаментальная проблема — отсутствие тяги (локомотивов). Но так как сегодня в соответствии с законодательством единственным оператором магистральных тепловозов и электровозов является государственная “Укрзализныця”, то частные инвесторы не могут закупать локомотивы для удовлетворения своих потребностей в перевозках по железной дороге.

Поти 50% акций «Запорожстали» принадлежит группе «Метинвест».

В конце 2017 года группа Метинвест приняла решение о приобретении 1800 полувагонов в 2017-2018 годах. В резудьтате вагонный парк компании увеличится почти в два раза и составит около 4 тысяч единиц.

Всего для доставки сырья и отгрузки готовой продукции предприятиям «Метинвеста» необходимо около 18,5 тысяч полувагонов. С приобретением нового подвижного состава обеспеченность Группы собственным вагонным парком достигнет 20%. Еще около 50% потребности обеспечит стратегический партнер группы – ООО «Лемтранс». Потребность в оставшихся 30% полувагонов планируется закрыть в первую очередь за счет подвижного состава «Укрзализныци».

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