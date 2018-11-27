Почему Аурум Групп увеличивает собственный парк грузовых вагонов

С начала 2018 парк грузовых вагонов «Аурум Групп» увеличился на 22% до 509 вагонов. Об этом говорится в сообщении компании.

«С января текущего года мы существенно нарастили собственный парк грузовых вагонов — наш подвижной состав вырос на 92 новых вагона до 509 единиц», — цитируется в сообщении генеральный директор «Аурум Групп» Андрей Жарий. По его словам, полувагоны произведены на мощностях группы, в частности, на «Дизельному заводе» (Кривой Рог). Компания досрочно выполнила годовой план инвестиций в подвижной состав в сумме 100 млн грн. «Но видим, что есть возможность по итогам года выйти на 100 новых вагонов, поэтому планируем еще дополнительно инвестировать в вагоностроение», — отметил топ-менеджер.

Темпы строительства полувагонов компанией в 2018 году, суммарно превышают темпы предыдущих нескольких лет, что обусловлено, прежде всего, увеличенным дефицитом полувагонов на рынке страны. «Восемь тысяч построенных в текущем году украинскими производителями вагонов не полностью покрывают потребности грузоотправителей. На складах обогатительных комбинатов страны накопились остатки — около 700 тыс. тонн железорудной продукции, при нормативе в 150 тыс. тонн», — цитируется Андрей Жарий.

Поэтому в 2019-2020 гг. группа продолжит увеличивать собственный парк грузовых вагонов.

В сентябре компания сообщала, что Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) профинансировал строительство на базе ООО «Дизельный завод» 25-ти новых железнодорожных полувагонов на сумму 21,6 млн грн. По словам директора по развитию «Аурум Групп» Константина Мисакова, за счет финансирования от ПУМБ полувагоны будут построены на мощностях собственного вагоностроительного завода и переданы в управление компании «Аурум Транс», которая является оператором рынка грузовых железнодорожных перевозок.

«Дизельный завод» освоил производство полувагонов в начале 2018 года. Предприятие входит в состав «Аурум Групп» — группы компаний, которая принадлежит Алене Лебедевой, дочке экс-министра обороны Украины Павла Лебедева. Сам Лебедев сейчас не имеет отношения к этой бизнес-группе.

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