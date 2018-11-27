Кого коснется антидемпинговое расследование по оцинковке

Украинский центр стального строительства (УЦСС) пояснил, каким может быть итог антидемпингового расследования относительно импорта в Украину проката, с коррозионным (оцинкованным и алюцинковым) покрытием из Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

В УЦСС напоминают, что расследование, которое началось 3 октября 2018 года, не касается импорта продукции с полимерным покрытием, поэтому ограничений в этой группе рулонных материалов в ближайшее время не ожидается.

Расследование имеет большие шансы закончиться введением антидемпинговых пошлин: за период 2015 – 2017 гг. наблюдался значительный рост объемов импорта из Российской Федерации и Китайской Народной Республики: в абсолютных показателях — на 51%, относительно потребления — на 25%, при этом доля национального производителя в потреблении сократилась на 22%.

В ряде стран, в том числе Европейском союзе и Евразийском экономическом союзе, антидемпинговые пошлины на продукцию из оцинкованной стали производства Китай вводились с 2012 года. Дополнительно к данной продукции, производства КНР и РФ, были применены дополнительные импортные пошлины в США, предварительные защитные пошлины в ЕС и Турции, а также могут быть введены в ЕАЭС в ближайшее время.

По результатам расследования могут быть введены антидемпинговые меры. На сегодняшний день известно, что размер соответствующих антидемпинговых пошлин может составлять:

— 20% — для производителей из КНР;

— 13% — для производителей из РФ.

Однако, итоговое решение МЭРТ может отличаться.

С целью защиты национального производителя, при проведении расследования Минэкономразвития, могут быть введены предварительные антидемпинговые пошлины на импорт оцинкованной стали из КНР и Российской Федерации. В таком случае пошлина будет оплачиваться импортерами в течение всего периода проведения расследования. В случае, если в результате расследования антидемпинговые пошлины не будут введены, выплаченная пошлина будет возвращено импортерам.

Ассоциация Украинский Центр Стального Строительства, как заинтересованная сторона, уже зарегистрирована в Министерстве экономического развития и торговли Украины и готовит свои комментарии и необходимые данные.

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