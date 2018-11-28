Сколько строительного проката поставили на рынок Украины за 10 мес. 2018 года

За 10 мес. 2018 года на украинский рынок отгружено 1,8 млн тонн стального проката строительного назначения. Об этом говорится в сообщении металлоторговой компании УГМК.

Вероятнее всего, это связано с увеличением объема выполненных строительных работ. По данным Государственной службы статистики за 10 мес текущего года он вырос на 6,4% до 100,5 млрд грн. (без учета Крыма, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей).

Около 60% всех выполненных строительных работ пришлось на Киев (около 22,7 млрд грн.), Одесскую (11,8 млрд грн.), Днепропетровскую (10 млрд грн.), Харьковскую (9,5 млрд грн.), Полтавскую (5,5 млрд грн.) и Львовскую (5,3 млрд грн.) области.

В сообщении УГМК говорится, что общие отгрузки проката строительного назначения на украинский рынок (включая импорт) за 10 месяцев приросли минимально — на 2% до 1,8 млн тонн. В частности, позитивная динамика отмечена в поставках арматуры (+ 4%, до 790 тыс. тонн) и проката с покрытиями без учета жести (+ 5%, до 550 тыс. тонн). При этом в сегментах сварных труб малого и среднего диаметра и фасонного проката массового назначения (уголок, швеллер, балка) объем, наоборот, уменьшился — до 278 тыс. тонн (-5%) и 226 тыс. тонн (-3%), соответственно.

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