Сколько строительного проката поставили на рынок Украины за 10 мес. 2018 года

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За 10 мес. 2018 года на украинский рынок отгружено 1,8 млн тонн стального проката строительного назначения. Об этом говорится в сообщении металлоторговой компании УГМК.

УГМК строительный сортамент металлопрокат


Вероятнее всего, это связано с увеличением объема выполненных строительных работ. По данным Государственной службы статистики за 10 мес текущего года он вырос на 6,4% до 100,5 млрд грн. (без учета Крыма, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей).

Около 60% всех выполненных строительных работ пришлось на Киев (около 22,7 млрд грн.), Одесскую (11,8 млрд грн.), Днепропетровскую (10 млрд грн.), Харьковскую (9,5 млрд грн.), Полтавскую (5,5 млрд грн.) и Львовскую (5,3 млрд грн.) области.

В сообщении УГМК говорится, что общие отгрузки проката строительного назначения на украинский рынок (включая импорт) за 10 месяцев приросли минимально — на 2% до 1,8 млн тонн. В частности, позитивная динамика отмечена в поставках арматуры (+ 4%, до 790 тыс. тонн) и проката с покрытиями без учета жести (+ 5%, до 550 тыс. тонн). При этом в сегментах сварных труб малого и среднего диаметра и фасонного проката массового назначения (уголок, швеллер, балка) объем, наоборот, уменьшился — до 278 тыс. тонн (-5%) и 226 тыс. тонн (-3%), соответственно.

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