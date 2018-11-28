11 или 8,5? Сколько тысяч грузовых вагонов построили в Украине?

За 9 мес. 2018 года вагоностроительные заводы Украины (без учета предприятий «Укрзализныци») построили 8801 грузовой вагон. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгения Кравцова.

По словам Кравцова, этот показатель в 2,2 раза выше аналогичного периода 2017 года, когда украинские вагоностроители (кроме УЗ) произвели 4073 грузовых вагона.

Заводами «Укрзализныци» в январе-сентябре 2018 года года было построено 2339 грузовых вагонов. Таким образом, можно предположить, что за 9 мес. текущего года в Украине суммарно произведено 11140 грузовых вагонов.

Но!

По данным государственной службы статистики Украины за 9 мес 2018 года в Украине произведено 7577 грузовых вагонов, вагонов-платформ, железнодорожных или трамвайных, несамоходных. В данных, уточненных по итогам 10 месяцев, этот показатель увеличился до 7584 единиц такой техники. А ее выпуск в январе-октябре составил 8486 шт. (+178% год к году). При этом также известно, что в данных Госстата учитываются не только грузовые ж/д вагоны, которые могут выходить на пути «Укрзализныци» но и некоторая другая техника (например, шахтные вагонетки).

Но в любом случае получается колоссальная разница между заявлениями главы УЗ и данными Госстата — более 3,5 тыс вагонов.

Ищем причины несоответствия.

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