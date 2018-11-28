11 или 8,5? Сколько тысяч грузовых вагонов построили в Украине?

Опубликовано автор Admin

За 9 мес. 2018 года вагоностроительные заводы Украины (без учета предприятий «Укрзализныци») построили 8801 грузовой вагон. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгения Кравцова.

Производство грузовых вагонов в Украине за 9 мес. 2018 года


По словам Кравцова, этот показатель в 2,2 раза выше аналогичного периода 2017 года, когда украинские вагоностроители (кроме УЗ) произвели 4073 грузовых вагона.

Заводами «Укрзализныци» в январе-сентябре 2018 года года было построено 2339 грузовых вагонов. Таким образом, можно предположить, что за 9 мес. текущего года в Украине суммарно произведено 11140 грузовых вагонов.

Но!

По данным государственной службы статистики Украины за 9 мес 2018 года в Украине произведено 7577 грузовых вагонов, вагонов-платформ, железнодорожных или трамвайных, несамоходных. В данных, уточненных по итогам 10 месяцев, этот показатель увеличился до 7584 единиц такой техники. А ее выпуск в январе-октябре составил 8486 шт. (+178% год к году). При этом также известно, что в данных Госстата учитываются не только грузовые ж/д вагоны, которые могут выходить на пути «Укрзализныци» но и некоторая другая техника (например, шахтные вагонетки).

Но в любом случае получается колоссальная разница между заявлениями главы УЗ и данными Госстата — более 3,5 тыс вагонов.
Ищем причины несоответствия.

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