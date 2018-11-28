Как металлурги отреагировали на введение военного положения в Украине

В крупнейших металлургических компаниях Украины — «Метинвест» и «АрселорМиттал Кривой Рог» — говорят, что их предприятия работают в обычном режиме, несмотря на введение военного положения в отдельных областях Украины.

ГМК-Центр со ссылкой на пресс-службу «Метинвеста» сообщил, что металлургические предприятия группы продолжают работу в обычном порядке и не будут пересматривать производственные планы.

«У нас нет оснований пересматривать наши краткосрочные или среднесрочные бизнес-планы», – подчеркнули в компании.

К 26 ноября прохождение гражданских кораблей через Керченский пролив было полностью возобновлено. В случае возникновения проблем в проливе логистические потоки «будут перенаправлены в черноморские порты, которые имеют достаточные мощности для перевалки продукции Группы», добавили в пресс-службе.

«Метинвест» продолжает выполнять обязательства перед своими клиентами. Все усилия мы направляем на обеспечение бесперебойной работы наших предприятий. Мы внимательно следим за ситуацией и будем информировать вас о любых значительных изменениях обстановки в регионах, связанных с введением военного положения», – заверили в компании.

В ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) readmetal.com сообщили, что предприятие продолжает работать в нормальном режиме, все производственные процессы – стабильны.

«Менеджмент отделов снабжения, производства, железнодорожной, автомобильной и морской логистики подтверждает штатный режим работы предприятия. Железнодорожное и автомобильное сообщение функционирует нормально, также без сбоев работает собственный грузовой терминал «Никмет-Терминал» Николаевского морского торгового порта, откуда большая часть металлопродукции предприятия отгружается на международные рынки. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» не экспортирует свою металлопродукцию через порты Мариуполя и Бердянска», — уточнил Юрий Мартынюк, директор по сотрудничеству с органами власти ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Напомним, что позавчера на внеочередном заседании Верховная Рада Украины поддержала введение военного положения на 30 дней в 10 областях Украины, а также в Азово-Керченской акватории. «За» проголосовали 276 народных депутатов. Военное положение начинает действовать с сегодняшнего дня.

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