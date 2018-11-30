Сколько жилья построили в Украине в 2018 году

За 9 мес. 2018 года в Украине введено в эксплуатацию 5231 тыс. кв. м общей площади жилья. «Это 61180 новых квартир», — говорится в сообщении Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины.

В эксплуатацию ввели на 15% меньше жилой площади в новостройках, чем за аналогичный период предыдущего года. В министерстве поясняют это объективными факторами. «Рынок становится более равномерным и стабильно развивается после бума жилищного строительства в прошлом году. Кроме того, все больше растет спрос на однокомнатные и другие малогабаритные квартиры, что тоже, в свою очередь, влияет на введенные в эксплуатацию объемы», — цитируется в сообщении заместитель министра Лев Парцхаладзе.

Согласно статистическим данным, в январе-сентябре в городах Украины было принято в эксплуатацию 3313,3 тыс кв. м жилья (63,3%), в сельской местности — 1917,7 тыс кв. м (36,7%).

В многоквартирных жилых домах было введено в эксплуатацию 49,7% от всего жилья.

В разрезе регионов, лидерами по объемам введенного в эксплуатацию жилья стали Киевская область (976,1 тыс кв. м), Львовская область (595,3 тыс кв. м) и город Киев (616,2 тыс кв. м). Лидер по темпам — Херсонская область (200,6%).

Напомним, что общие отгрузки проката строительного назначения на украинский рынок (включая импорт) за 10 месяцев текущего года приросли на 2% до 1,8 млн тонн.

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