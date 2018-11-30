Сколько труб произведено в Украине в октябре-2018

Трубными предприятиями Украины за 9 мес. 2018 года произведено 941,6 тыс. тонн (+7,6% год к году), в том числе в октябре выпущено 97,5 тыс. тонн. Об этом сообщает Укррудпром со ссылкой на агентство Интерфакс-Украина.

В то же время на сайте отраслевого объединения «Укртрубопром», в которое входит большинство трубных предприятий Украины, сообщается, что в октябре 2018 года эти заводы произвели 68 тыс. тонн трубной продукции (+7% к сентябрю-2018). Производство в январе-октябре 2018 года увеличилось на 16,7% год к году до 677,8 тыс. тонн

Выпуск труб на «Интерпайп-НТЗ» за указанный период возрос на 13,6% — до 240,9 тыс. тонн (в октябре — 22,1 тыс. тонн), на «Интерпайп НМТЗ» — на 17,9%, до 95,3 тыс. тонн (10,2 тыс. тонн). «Интерпайп Нико Тьюб» нарастил производство на 25,2% — до 309,4 тыс. тонн (32,8 тыс. тонн).

Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) снизил выпуск труб на 13,5% — до 13,4 тыс. тонн (в октябре — 1,1 тыс. тонн). «Сентравис» — нарастил на 7,2%, до 16,4 тыс. тонн нержавеющих труб (1,9 тыс. тонн).

Завод «Трубосталь» (Никополь) снизил выпуск труб на 4% — до 2,4 тыс. тонн труб (0,2 тыс. тонн).

Харцызский трубный завод (ХТЗ, Донецкая обл.), находящийся на временно неконтролируемой правительством Украины территории (НКТ) Донецкой области, в январе-октябре-2018 простаивал, тогда как в январе-октябре-2017 выпустил 3,4 тыс. тонн.

Луганский трубопрокатный завод (ЛТПЗ), созданный на базе Луганского трубного завода, по неофициальным данным, продолжает простаивать.

ММК им. Ильича (Мариуполь) снизил выпуск труб на 8,1% — до 120,4 тыс. тонн (в октябре – 13,4 тыс. тонн), «Коминмет» (Днепр) — на 11,9%, до 143,4 тыс. тонн (15,8 тыс. тонн). Оба предприятия не входят в состав «Укртрубопрома».

Информации о производстве труб на заводе «Трубосталь» (Коростень) — нет.

Основные трубные предприятия Украины в 2017 году увеличили производство труб из черных металлов на 23,5% по сравнению с 2016 годом — до 1047,8 тыс. тонн, в том числе, предприятия объединения «Укртрубопром» нарастили производство на 27,8% — до 705,5 тыс. тонн.

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