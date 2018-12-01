Почему в 2019 году в Украине увеличится спрос на бесшовные трубы

В 2019 году крупнейшая газодобывающая компания Украины «Укргазвыдобування» (УГВ) намерена существенно увеличить объемы бурения. Для этого компании потребуется дополнительный объем бесшовных труб.

«В 2019 году УГВ на 66% увеличит объемы бурения. Планируется ввести после бурения 136 скважин. Это доже амбициозная цель также и для поставщиков, которые должны успевать за нашим темпом», — заявил Михаил Падучак, начальник департамента бурения УГВ, во время встречи с поставщиками компании.

В сентябре текущего года в интервью Delo.UA Денис Морозов, директор по экономике и финансам компании «Интерпайп» рассказывал, что на внутреннем рынке растут продажи «труб для добычи нефти и газа, где доминирует Укргазвыдобування (УГВ)».

По его словам, УГВ нужны трубы с уровнем газогерметичности CAL IV. «Мы разработали такое соединение и освоили его производство, получили сертификат и сегодня им поставляем и планируем дальше поставлять. И в будущем мы под них планируем разрабатывать новые продукты, новые соединения, новый сервис, мы заинтересованы в этом», — говорил тогда Денис Морозов.

Напомним, что трубными предприятиями Украины за 9 мес. 2018 года произведено 941,6 тыс. тонн (+7,6% год к году), в том числе в октябре выпущено 97,5 тыс. тонн.

Выпуск труб на «Интерпайп-НТЗ» за указанный период возрос на 13,6% — до 240,9 тыс. тонн (в октябре — 22,1 тыс. тонн), на «Интерпайп НМТЗ» — на 17,9%, до 95,3 тыс. тонн (10,2 тыс. тонн). «Интерпайп Нико Тьюб» нарастил производство на 25,2% — до 309,4 тыс. тонн (32,8 тыс. тонн).

Промышленная компания Интерпайп — партнер новостей о трубном рынке Украины на сайте readmetal.com. Интерпайп — крупнейший в Украине производитель бесшовных и сварных труб

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