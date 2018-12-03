Транспортная компания закажет баржи на заводе в Измаиле

В декабре 2018 года ООО «Грейн-Трансшипмент» начнет строительство серии барж нового проекта для перевозок зерновых грузов по реке. Об «Порты Украины» сообщили со ссылкой на коммерческого директора компании Евгения Игнатенко.

«В этом году мы уже модернизировали баржу «Грейн-1», и она уже успешно работает на Днепре. Это модернизированная баржа-площадка длиной более 73 метров, с осадкой 1,8 метра и вместимостью на 1000 тонн. Теперь мы приступаем к реализации следующего проекта. На судостроительном заводе в Измаиле мы закладываем первую баржу серии («Грейн-2″ — readmetal.com). Осадка баржи составит 3,1 метра, валовая вместимость – 3100 тонн, длина – 79,4 метра. К следующему сезону планируем модернизировать в общей сложности 8 таких барж. Планируем, что все баржи будут модернизированы на предприятии «Дунайсудосервис». Построенный флот позволит увеличить перевозки зерна по Днепру», — сказал Игнатенко.

ООО «Грейн-Трансшипмент» предоставляет полный комплекс услуг на морском и речном транспорте, включая агентирование и экспедирование, фрахтовые услуги, услуги по организации морских, речных, автомобильных и железнодорожных перевозок в сегменте генеральных, негабаритных, навалочных и других грузов. Сегодня в оперировании компании находятся 10 судов, в том числе — буксиры и баржи.

В Измаиле судостроением занимается ЧАО “Дунайсудоремонт”, которое создано в соответствии с приказом Фонда Государственного имущества Украины на базе имущества ЦИК ГП “Измаильский судостроительно-судоремонтный завод”. “Дунайсудоремонт” является правоприемником прав и обязаностей ЗАО “Измаильский судостроительно-судоремонтный завод”.

Также в городе работает ООО «СП» Дунайсудосервис», которое занимается исключительно судоремонтом.

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи