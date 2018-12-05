Сколько проката перерабатывает судостроительный завод «Океан»

Новый владелец судостроительного завода «Океан» — Игорь Волошин — рассказал журналу «Судостроение и судоремонт» о состоянии дел на предприятии.

По словам Волошина, новые собственники намерены начать возрождение предприятия с судоремонта. «28 марта 2018 года ТД «Аннона» решением комитета кредиторов было передано по договору имущество «Океана», а со 2 июля — снят запрет на хозяйственную деятельность. Теперь нужно было удержать завод «на плаву». Для того, чтобы нормализовать финансовую ситуацию, еще до покупки верфи пришлось отремонтировать более 10 судов», — рассказывает Игорь Волошин, который является директором и владельцем ТД «Аннона».

Кроме того, предприятие занялось производством металлоконструкций и элементов мостов. Сейчас ежемесячно перерабатывается более 1200 тонн стали.

«Наша стратегическая задача – полнокомплектное судостроение», — заявил Волошин. По его словам новый собственник намерен привлечь европейских партнеров из Скандинавии.

Сегодня на заводе трудится более 400 человек. Средняя зарплата, до выплаты налогов – около 15000 грн. Судосборщики и сварщики получают в районе 20000 грн. до выплаты налогов.

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