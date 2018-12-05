Сколько электровозов нужно «Укрзализныце»

Потребность «Укрзализныци» (УЗ) в электровозах в ближайшие 10 лет может составить от 400 до 700 единиц. В 2019 году компания намерена вплотную заняться решением этого вопроса, сообщает ЦТС.

И.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов в конце ноября заявил, что УЗ рассматривает различные конфигурации электровозов: двухсекционные, односекционные, восьмиосные, шестиосные.

«По нашим расчетам, на следующие десять лет речь идет о 400-700 электровозах, что будет зависеть от наличия средств. Это такой прогнозированный спрос с нашей стороны», — отметил Евгений Кравцов.

Также он проинформировал, что компания будет проводить открытый отбор среди тех предложений, которые есть на рынке со стороны ведущих производителей такого подвижного состава. А ключевым вопросом является локализация производства.

В сентябре УЗ подписала меморандум о сотрудничестве с CRRC. Китайская компания предлагает «Укрзализныце» вариант перехода на односекционные шестиосные электровозы. Во французской компании Alstom, с которой УЗ подписала меморандум 19 сентября, предлагают двухсекционные электровозы, нацеленные на перевозку составов большего веса.

«До конца года правительство начнет стратегическое партнерство либо с CRRC, либо с Alstom — так же, как с General Electric. Будет конкурс между двумя компаниями и победит сильнейший», — заявлял в конце сентября замминистра инфраструктуры Украины Виктор Довгань.

По состоянию на 1 сентября 2018 года, в инвентарном парке «Укрзализныци» насчитывалось 3566 локомотивов, из которых 1258 — маневровые тепловозы, 550 пассажирских и 1758 грузовых локомотивов. Из 550 пассажирских магистральных локомотивов в эксплуатации находятся только 287 единиц. Из 1758 грузовых магистральных локомотивов, в эксплуатации — 945 единиц.

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