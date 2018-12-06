Какую новинку презентовал завод «Модуль-Украина»

Компания «Модуль-Украина» презентовала новый продукт – сталь с полимерным покрытием «Кристалл». «Основными преимуществами данного продукта являются высокие показатели стойкости к воздействию УФ излучения до уровня RUV4 и коррозийной устойчивости до RC4″, — отмечается в сообщении «Модуль-Украина».

«Кристалл» – это прочное покрытие толщиной 40 мкм с отличной устойчивостью к царапанию и с внешним видом минерала. «Кристаллический вид покрытия, отражая свет, придает поверхности «живую» текстуру.

Покрытие «Кристалл» предлагается на основе оцинкованной стали с содержанием цинка от 140 г/м2″, — уточняют в компании.

Характеристики:

— Жесткая поверхность с внешним видом минерала;

— Уникальные визуальные характеристики;

— 10 цветов;

— Высокая стойкость к царапанию.

Технические данные:

— Покрытие – 40 мкм, нанесенное на оцинкованную основу из углеродистой стали от Z140

— Размеры – толщина от 0,5 до 1,0 мм, ширина от 1000 до 1250 мм

— Категория коррозийной устойчивости — RC4

— Категория стойкости к УФ излучению — RUV4

— Стойкость к растрескиванию (Т-изгиб) — ≤ 2 Т

— Стойкость к царапанию (метод Клемена) — ≥ 2 кг

— Гарантия – 10 лет

В «Модуль-Украина» акцентируют, что покрытие «Кристалл» обеспечит идеальную отделку для наружных оболочек зданий, в результате чего финишная отделка поверхности будет иметь уникальный кристаллический вид в соответствии с техническими и дизайнерскими требованиям проектов.

«Модуль-Украина» (Каменец-Подольский) — единственный в Украине производитель холоднокатаного рулонного проката с полимерными покрытиями.

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