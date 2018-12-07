Сколько проката продал «Метинвест» на внутреннем рынке

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания группы «Метинвест», объявила предварительные финансовые результаты за девять месяцев 2018 года. В документе, в частности, говорится об объемах готовой товарной продукции, проданной на внутреннем рынке.

За 9 мес. 2018 года выручка компании составила USD 9063 млн. Это на 46% больше чем за 9 мес. 2017 года.

Такой рост в компании объясняют несколькими причинами. «Во-первых, цены реализации металлопродукции выросли, следуя за мировыми бенчмарками, при этом цены на железорудную продукцию увеличились на фоне роста премий за качество и ориентации на приоритетные рынки. Во-вторых, сильный спрос обусловил увеличение объема продаж собственной продукции. В третьих, резко вырос объем продукции для перепродажи», — отмечают в «Метинвесте».

При этом выручка в Украине выросла на 57% год к году до USD 2525 млн – благодаря увеличению спроса на внутреннем рынке на фоне экономического роста, продолжающегося одиннадцатый квартал подряд. «В частности, объемы реализации плоского и длинного проката выросли почти на 40%. Также поддержку оказали возросшие цени реализации», — уточнили в «Метинвесте».

Доля продаж продукции металлургического сегмента бизнеса группы на внутренний рынок Украины составила 25% о общих продаж или 3106 тыс. тонн на USD 1,96 млн.

Следует отметить, что в продажах металлургического сегмента также учитывается кокс. Практически вся такая продукция коксохимических предприятий «Метинвеста» поставляется на внутренний рынок. Это — 1504 тыс. тонн.

То есть можно предположить, что продажи именно металлопродукции на внутреннем рынке Украины составили 1602 тыс. тонн.

«Продажи плоского проката в Украине выросли на 299 тыс. тонн на фоне повышения спроса со стороны строительной, транспортной и машиностроительной отраслей», — сообщают в «Метинвесте», не уточняя сколько именно такой продукции поставлено на внутренний рынок.

А вот из общего объема продаж длинномерного проката в 1145 тыс. тонн – 39% (447 тыс. тонн) поставлено украинским потребителям.

Отметим, что кроме продукции, произведенной на предприятиях группы, «Метинвест» через собственные сбытовые каналы также продает продукцию Днепровского меткомбината (Каменское) и других производителей.

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