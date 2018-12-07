Денис Морозов (Интерпайп) о работе на внутреннем рынке Украины

Денис Морозов, директор по экономике и финансам компании «Интерпайп», дал большое интервью журналу «Металл Эксперт». Полную версию интервью можно прочесть на сайте «Интерпайпа», а мы выбрали ключевые тезисы топ-менеджера о работе на рынке Украины и развитии ключевых продуктов.

1. О развитии колесного производства

Что касается колесного направления, то за счет новых продуктов (например, скоростных, бесшумных колес) мы нацелены на уход с традиционных рынков на перспективные, где нет колеи 1520 м. Этот путь требует больших инвестиций, разработок, но тем он и интересен, и перспективен с точки зрения доходности.

Наши главные рынки по колесам – это Европа, затем США и Ближний Восток. Для того чтобы продавать больше колес на эти направления, нам необходимы мощности по механической обработке колес, выполнения специальных финишных операций. Это и есть наша основная инвестиция, которая позволит увеличить выпуск продукции для этих рынков.

Второе направление инвестиций в сегменте ж/д колес – это новые продукты. Мы являемся лидерами на рынке колес для грузовых перевозок. В ЕС наша доля на этом рынке составляет порядка 35%, максимум будет 50%, больше нам не дадут занять. Поэтому сейчас мы хотим выйти на рынок колес для пассажирских вагонов. Для этого необходимо оборудование для сверловки и балансировки колес, и в скором времени оно будет установлено у нас.

2. О развитии трубного производства

По трубному направлению мы выбрали стратегию перехода в премиальные продукты, которые мало кто может произвести. Мы будем сочетать в работе низкую себестоимость, хорошее качество и лучшие разработки мировых компаний. Сегодня у многих производителей есть или хороший R&D и высокая себестоимость, либо наоборот. У нас же будут лучшие позиции среди них.

3. Продолжит ли компания продавать ж/д колеса в Украине

Украина – наш домашний рынок, и мы будем производить и поставлять сюда не только наиболее востребованные виды колес, но и предлагать инновационные продукты: из новых марок сталей, новые конструкции колес, колесные пары. Последние годы в стране наблюдается существенный рост спроса на колеса. В этом году ожидается рост вагоностроения в два раза к прошлому, это для нас благоприятная ситуация.

Мы также не уйдем с рынка СНГ, мы здесь работаем давно, у нас есть партнеры, которые покупают наши колеса уже много лет. Будем развивать эти рынки.

4. О развитии в сегменте нефтегазовых труб

[Здесь] у нас два ключевых и растущих в настоящее время рынка – Украина и США.

Сегодня технологии бурения постоянно усложняются, и все больше требований предъявляется к продукции. Потребители стремятся уходить в премиальный сегмент: трубы с газогерметичными резьбовыми соединениями. Соответственно, мы инвестируем в лучшее нарезное оборудование в мире – фирмы Danobat.

В следующем году мы ожидаем поставку двух линий – для нарезки резьбовых соединений и производства муфт, которые позволят нам существенно увеличить наши возможности в премиальных продуктах. Благодаря им мы будем укреплять наши позиции как в Украине, так и наращивать объемы поставок в США, на Ближний Восток и другие рынки.

Это специфический продукт, но интересный. Если до этого мы работали больше в рядовых продуктах, по стандартам API, то сейчас мы переходим в высшую категорию. Сегодня лишь 5 компаний в мире располагают возможностями выпускать продукцию на уровне CAL IV. И мы уже среди них, после того как в прошлом году сертифицировали по CAL IV новое резьбовое соединение UPJ-M.

5. Будут ли расти продажи труб в Украине

В Украине продажи будут зависеть от роста ВВП, поскольку рост емкости рынка зависит именно от этого фактора. Большого роста не будет, но мы надеемся на новые проекты в ЖКХ, что позволит увеличить продажи. Кроме того, мы надеемся, что будут выполняться планы по увеличению добычи газа в рамках программы 20/20. В этом случае будет рост поставок по трубам OCTG, и объем будет большим, чем в 2018 году.

5. Как изменятся продажи ж/д колес в Украине

По продажам колес в Украине мы не ожидаем принципиальных изменений. По России не исключаем снижения поставок. В СНГ вероятнее всего будет стабилизация. А в Европу собираемся нарастить поставки за счет новых продуктов.

Промышленная компания Интерпайп — партнер новостей о железнодорожном машиностроении и трубном рынке на сайте readmetal.com. Интерпайп — единственный в Украине и один из крупнейших в мире производителей железнодорожных колес и колесных пар, крупнейший в Украине производитель труб

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