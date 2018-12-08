Почему Побужский ферроникелевый комбинат отложил закупку полувагонов

«Побужский ферроникелевый комбинат» (ПФК) приостановил проект по созданию собственного парка грузовых вагонов, сообщает UAprom со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Оновной мотивацией Solway Investment Group в создании собственного парка грузовых вагонов на ПФК было недостаточное количество подвижного состава прошлой зимой.

«Сейчас ситуация несколько стабилизировалась, оборотность вагонов возросла. Есть информация, что на рынке появились новые вагоны, в том числе у частных компаний», — отметили в ПФК.

В связи с вышеуказанным группа решила мониторить ситуацию с обеспечением грузовыми вагонами и пока не принимать окончательное решение. «Если ситуация не изменится к лучшему, а частные компании не смогут предложить достаточный парк вагонов для перевозки руды, тогда проект будет рассмотрен еще раз», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что в марте генеральный директор ПФК Олег Беспалов сообщил, что предприятие задумалось о закупке полувагонов. «Чтобы предприятие нормально работало, оборот вагонов должен составлять 300 единиц. Одна сотня вагонов грузится в порту, вторая – идет в пути, третья – на комбинате под разгрузкой. Вот тогда замыкается цикл», — сказал тогда топ-менеджер.

Напомним, что в ноябре генеральный директор «Запорожстали» Ростислав Шурма также сообщил о стабилизации ситуации на рынке полувагонов.

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