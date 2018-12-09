Продается металлобаза в Херсоне

На сайте издательства «Металлика» появилось объявление о продаже или аренде металлобазы в Херсоне.

В объявлении говорится, что продажей объекта занимается собственник. Судя по контактному телефону, — это может быть металлоцентр «ВиДзев» из Николаева. На сайте компании сказано, что ее основной вид деятельности — производство, переработка и продажа металлопроката и стройматериалов. Кроме того, компания производит стальные печи и котлы. Также сказано, что филиалы компании находятся в Николаеве, Херсоне и селе Мешково-Погорелово (Николаевской обл.).

Что же продается? Помещение общей площадью 18 тыс. кв. м и участок площадью 2 Га.

В объявлении уточняется, что возможна продажа по частям:

— открытая площадка — 5 тыс. кв. м с двумя мостовыми кранами;

— крытые склады — 1 тыс. кв. м общей площадью территории 1,2 Га.

Газа нет, но есть проводной интернет и телефонная связь. База оборудована кондиционерами.

Цена: 14 млн гривень.

На сайте компании также есть объявление о продаже оборудования для производства металлочерепицы «Монтеррей» (вдруг кому-то надо?).

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