«Метинвест» выполнил программу закупки полувагонов

Группа «Метинвест» выполнила программу закупки новых грузовых полувагонов. Об этом говорится в отчете о предварительных финансовых результатах за девять месяцев 2018 года Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании группы «Метинвест».

«Метинвест-Шиппинг приобрел 1800 полувагонов для доставки сырья и отгрузки готовой

продукции с целью уменьшения негативного влияния на Группу дефицита подвижного состава в Украине.

Проект был завершен в срок и в рамках бюджета», — говорится в документе.

В конце 2017 года группа Метинвест приняла решение о приобретении 1800 полувагонов в 2017-2018 годах. В результате вагонный парк компании увеличится почти в два раза и составит около 4 тысяч единиц.

Всего для доставки сырья и отгрузки готовой продукции предприятиям «Метинвеста» необходимо около 18,5 тысяч полувагонов. С приобретением нового подвижного состава обеспеченность Группы собственным вагонным парком достигнет 20%. Еще около 50% потребности обеспечит стратегический партнер группы – ООО «Лемтранс». Потребность в оставшихся 30% полувагонов планируется закрыть в первую очередь за счет подвижного состава «Укрзализныци».

Первая партия из 800 вагонов была получена в прошлом году. Остальные — уже в текущем.

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