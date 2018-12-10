Почему АрселорМиттал Кривой Рог потребуется много металлопроката

На ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) началась программа по ремонтам зданий и сооружений, которая была принята в 2017 г., которая рассчитана на 2018–2020 гг. В текущем году на эти цели было выделено 265 млн грн., сообщает пресс-служба АМКР.

В 2019 году предприятие профинансирует программу в объеме 165 млн грн. А за весь период затраты составят около 600 млн грн.

Всего за три года планируется отремонтировать более 250 объектов. Из них около 80 – в этом году, еще столько же – в следующем. «Поддерживать более высокие темпы ремонтов зданий и сооружений мешает нехватка квалифицированных подрядчиков, которых ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» привлекает для ремонтно-строительных работ», — отмечается в сообщении.

«Рынок подобных услуг в Украине сейчас таков, что найти одновременно 15–20 надежных партнеров практически невозможно. С каждым годом он испытывает все больший дефицит трудовых ресурсов. Мы постоянно контактируем с подрядчиками, и знаем, что их персонал нередко уходит звеньями, бригадами, едет в ближнее и дальнее зарубежье. Часто их некем заменить, а новые работники, которые приходят на замену, не всегда обладают необходимой квалификацией», — цитируется в сообщении Валерий Ванин, заместитель директора департамента по организации ремонтов Центрального департамента по содержанию и ремонтам ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Тем не менее в 2020 году предприятие надеемся полностью выполнить данную программу. «У нас остается часть зданий постройки 50–60-х годов, поэтому не исключаю, что в 2020 году после анализа выполнения действующей программы примем следующую на 3–5 лет, реализация которой потребует также значительных финансовых вложений», — говорит Ванин.

Напомним, что в марте текущего года в конвертерном цехе АМКР произошел обвал крыши. Тога сообщалось, что «на предприятии разработан комплексный план мер по обследованию и оценке всех перекрытий и кровель, а также обеспечению безопасных условий труда на производстве».

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