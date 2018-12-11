Сколько вагонов отремонтировали на Одесской и Приднепровской железных дорогах

За 11 месяцев 2018 года в вагонных депо регионального филиала «Одесская железная дорога» АО «Укрзализныця» (УЗ) выполнили плановый ремонт 7706 грузовых вагонов. Об этом сообщает медиацентр «Магистраль» УЗ.

В том числе деповским ремонтом отремонтировали более 5,2 тыс. вагонов, в том числе 272 универсальных крытых вагонов, 972 полувагона, 2817 зерновозов, 364 цистерны и 827 других видов вагонов.

Капитальным ремонтом восстановили 2454 вагона, среди них: 544 полувагона, 968 зерновозов, 328 цистерн, 614 единиц других видов.

Больше вагонов отремонтировано в вагонном депо Знаменка — более 2 тыс. единиц, на втором месте — вагонное депо им. Т. Шевченко (более 1,6 тыс. Вагонов), почти на 300 единиц меньше отремонтировано в вагонном депо Херсон — 1382.

Вагоноколесными мастерскими Одесса-Застава I за 11 месяцев текущего года было сформировано более 2 тыс. колесных пар для грузовых и пассажирских вагонов (+648, или 119% к соответствующему периоду прошлого года). В том числе для вагонных депо регионального филиала «Одесская железная дорога» — 663 единицы, для филиала «Пассажирская компания» — 736, а еще 734 единицы — для частных предприятий.

Ранее медиацентр «Магистраль» сообщал, что за 10 месяцев 2018 в специализированных вагоноремонтных депо регионального филиала «Приднепровская железная дорога» АО «Укрзализныця» было обновлено 5243 грузовых вагона. Из них капитальный ремонт прошли 440.

Наибольшие объемы работ были выполнены ремонтниками вагонных депо Пологи — 955 вагонов, Нижнеднепровск-Узел — 855 и Мелитополь — 829.

В вагонном депо Верховцево за этот период отремонтировали 788 грузовых вагонов, Батуринская — 676, Мудреная — 521, Пятихатки — 520, Запорожье-Левое — 109.

Напомним, что по данным Госстата Украины за 10 мес. 2018 года в Украине произведено почти 8,5 тыс. грузовых вагонов.

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