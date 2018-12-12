Как строится стальной силос для хранения зерна (видео)

В зерновом терминале MV Cargo (Южный, Одесская область) завершили строительство последнего 14 силоса для хранения зерна. Всего для проекта понадобилось 2,5 тыс. тонн металлопроката.

«На зерновом терминале MV Cargo «подняли» последний силос. Это значит, что все наши 14 «банок» собраны и один из ключевых этапов строительства терминала официально завершен», — говорится в сообщении компании.

При этом уточнили, что поставщиком оборудования является международная компания GSI со штаб-квартирой в США.

«Наши силосы – одни из самых вместительных в Украине. Каждый из них может принять 15 тыс. тонн зерновых. Одновременно они могут вместить 210 тыс. тонн, а это 8500 грузовиков с зерном или 3000 ж/д вагонов, почти три «панамакса» либо же один огромный «кейпсайз»», — отмечают в MV Cargo.

На сборку каждой из «банок» ушло от 4 до 6 недель, из которых около 70% времени занял монтаж крыши. «На строительство наших 14 силосов понадобилось свыше 2500 тонн металла», — акцентируют в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что в Украине строится около 90 элеваторов.

Терминал — совместный проект М.В. Карго с американской корпорацией Cargill. Общая стоимость проекта составит $150 млн. В строительстве участвуют ЕБРР и МФК – общая сумма кредита от этих организаций составит $74 млн.

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи